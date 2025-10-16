Grejanje za celu zimu ispod 60.000 dinara — uradite ovo pre novembra

Grejanje ispod 60.000 dinara? Moguće je – ali samo ako uradite ovo pre novembra
Ako želite da se grejete celu zimu za manje od 60.000 dinara, morate preći na drva i pripremiti se pametno – na vreme, lokalno i bez rasipanja. To je jedini način da se izbegne šok na računu i hladni dani bez topline.
Zašto je grejanje na drva najisplativije u Srbiji?
Grejanje na drva je najjeftinija opcija jer kubik drveta košta oko 5.300 dinara, a prosečno domaćinstvo potroši između 6 i 10 kubika po sezoni. To znači da uz dobru organizaciju možete proći sa 35.000 do 50.000 dinara za celu zimu.
Osim cene, drva su dostupna, lako se skladište i ne zavise od mreže. Idealno za kuće, vikendice i sve koji žele da se greju bez stresa.
Kako da se grejete na drva za manje od 60.000 dinara?
- Kupujte drva leti – tada su najjeftinija i ima ih više.
- Birajte lokalne prodavce – izbegavate transportne troškove.
- Skladištite pravilno – suva drva gore bolje i troše se sporije.
- Koristite štedljive peći – moderne peći troše manje, a greju više.
- Zatvorite toplotne gubitke – izolujte prozore, vrata i zidove.
Koje greške da izbegnete ako prelazite na drva?
- Kupovina u novembru – tada su cene najviše.
- Loša peć – stara peć troši više i greje slabije.
- Mokra drva – ne samo da slabo gore, već i kvare peć.
- Loše skladištenje – drva na kiši = bacanje para.
Da li je grejanje na drva za svakoga?
Ne baš. Ako živite u stanu bez dimnjaka, ovo nije opcija. Ali za kuće, vikendice i prizemne objekte – jeste. Potrebna je minimalna adaptacija, a ušteda je ogromna.
Kako da znate koliko vam drva treba?
Za prosečnu kuću od 60 kvadrata, uz dobru izolaciju, treba oko 7 kubika. Ako grejete samo jednu prostoriju, može i manje. Ako je kuća loše izolovana – računajte više.
Najčešća pitanja o grejanju na drva:
- Da li mogu da se grejem na drva u stanu?
– Ne, osim ako imate dimnjak i dozvolu. Većina stanova nije pogodna.
- Koliko ranije treba da kupim drva?
– Idealno – u junu ili julu. Tada su najjeftinija i ima ih najviše.
- Koja peć je najbolja za štednju?
– Peći sa ventilatorom i regulacijom potrošnje. Traže više ulaganja, ali se brzo isplate.
- Da li drva zagađuju više od struje?
– Zavisi od peći. Moderne peći imaju filtere i sagorevaju efikasno.
Grejanje ispod 60.000 dinara nije mit. Ali zahteva akciju pre zime, lokalnu nabavku, dobru peć i malo discipline. Ako to uradite, nećete samo uštedeti – grejaćete se bez stresa, bez duga i bez hladnih dana.
Ako ste spremni da pređete na drva, počnite već danas – pronađite lokalnog prodavca, proverite peć i napravite plan za skladištenje. Zima ne prašta kašnjenje.
