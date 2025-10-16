Grejanje za celu zimu ispod 60.000 dinara — uradite ovo pre novembra

Grejanje ispod 60.000 dinara? Moguće je – ali samo ako uradite ovo pre novembra

Ako želite da se grejete celu zimu za manje od 60.000 dinara, morate preći na drva i pripremiti se pametno – na vreme, lokalno i bez rasipanja. To je jedini način da se izbegne šok na računu i hladni dani bez topline.

Zašto je grejanje na drva najisplativije u Srbiji?

Grejanje na drva je najjeftinija opcija jer kubik drveta košta oko 5.300 dinara, a prosečno domaćinstvo potroši između 6 i 10 kubika po sezoni. To znači da uz dobru organizaciju možete proći sa 35.000 do 50.000 dinara za celu zimu.

Osim cene, drva su dostupna, lako se skladište i ne zavise od mreže. Idealno za kuće, vikendice i sve koji žele da se greju bez stresa.

Kako da se grejete na drva za manje od 60.000 dinara?

Kupujte drva leti – tada su najjeftinija i ima ih više. Birajte lokalne prodavce – izbegavate transportne troškove. Skladištite pravilno – suva drva gore bolje i troše se sporije. Koristite štedljive peći – moderne peći troše manje, a greju više. Zatvorite toplotne gubitke – izolujte prozore, vrata i zidove.

Koje greške da izbegnete ako prelazite na drva?

Kupovina u novembru – tada su cene najviše.

Loša peć – stara peć troši više i greje slabije.

Mokra drva – ne samo da slabo gore, već i kvare peć.

Loše skladištenje – drva na kiši = bacanje para.

Da li je grejanje na drva za svakoga?

Ne baš. Ako živite u stanu bez dimnjaka, ovo nije opcija. Ali za kuće, vikendice i prizemne objekte – jeste. Potrebna je minimalna adaptacija, a ušteda je ogromna.

Kako da znate koliko vam drva treba?

Za prosečnu kuću od 60 kvadrata, uz dobru izolaciju, treba oko 7 kubika. Ako grejete samo jednu prostoriju, može i manje. Ako je kuća loše izolovana – računajte više.

Najčešća pitanja o grejanju na drva:

Da li mogu da se grejem na drva u stanu?

– Ne, osim ako imate dimnjak i dozvolu. Većina stanova nije pogodna.

Koliko ranije treba da kupim drva?

– Idealno – u junu ili julu. Tada su najjeftinija i ima ih najviše.

Koja peć je najbolja za štednju?

– Peći sa ventilatorom i regulacijom potrošnje. Traže više ulaganja, ali se brzo isplate.

Da li drva zagađuju više od struje?

– Zavisi od peći. Moderne peći imaju filtere i sagorevaju efikasno.

Grejanje ispod 60.000 dinara nije mit. Ali zahteva akciju pre zime, lokalnu nabavku, dobru peć i malo discipline. Ako to uradite, nećete samo uštedeti – grejaćete se bez stresa, bez duga i bez hladnih dana.

Ako ste spremni da pređete na drva, počnite već danas – pronađite lokalnog prodavca, proverite peć i napravite plan za skladištenje. Zima ne prašta kašnjenje.

