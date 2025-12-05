Greška koju milioni Srba prave zimi može da udvostruči vaš račun za grejanje

Kada je termostat montiran pogrešno, to nije samo estetska greška — to je greška koja pogađa vaš džep

Pogrešno montiran termostat može da poveća račun za grejanje — i ne malo, nego i duplo.

Ako ga ne postavite na pravo mesto, centrala jednostavno „pregreva“ stan, a Vi plaćate mesecima više nego što treba.

Zašto položaj termostata zaista menja račun

Termostat meri temperaturu u prostoriji i na osnovu toga “kaže” centrali da uključi ili isključi grejanje. Ako je senzor postavljen blizu prozora, na promaji, pored udarnog gabarita ili toplih izvora — on može da nas “laže” da je u stanu toplije nego što stvarno jeste.

Kao posledica, grejanje se pali češće i duže nego što bi trebalo — voda u sistemu se greje nepotrebno, energija se baca, a Vi plaćate veći račun.

Gde i kako treba da montirate termostat

Postavite ga na unutrašnji zid, ne na zid koji “gleda” na spoljašnost (ka prozorima, zidovima prema spolja).

Montirajte ga na visinu od oko 1,2 do 1,5 metra — na toj visini je najrealnije da očita “pravu” temperaturu prostora.

Nemojte ga stavljati blizu kalorifera, peći, šporeta ili drugih izvora toplote — ni pored vrata, hodnika, kuhinje, kupatila, gde su temperature i vlaga promenljivije.

Šta da uradite odmah

Proverite gde je Vaš termostat. Ako je na spoljnom zidu, pored prozora ili u hodniku — planirajte da ga premestite.

Organizujte ga na unutrašnji zid, po mogućstvu u dnevnu sobu ili sobu gde najviše boravite.

Izbegavajte da ga “sakrijete” iza garderobe, knjiga ili nameštaja — senzor mora da “diše” i registruje pravu temperaturu.

Postavite ga na visinu oko 1,4 metra — provera metrom je dovoljna.

Nakon premeštanja — pratite račun za grejanje u naredna dva meseca. Mnogo verovatno ćete primetiti pad.

Zašto mnogi ignorišu ovaj savet — i greše

Ljudi često termin “termostat” poistovećuju sa “kotlom” — misle da su podjednako važni, ili da centralni termostat treba naštimovati, ali zaborave da dobar “mozak” (termostat) mora da bude pravilno postavljen

Takođe, nekima stan ima tako nepravilan oblik ili raspored da ne razmišljaju da promene poziciju — i stoje sa višim računima “jer tako mora”. Ali nije to moranje — dovoljno je premestiti senzor.

Mali detalj, velika razlika

Kada je termostat montiran pogrešno, to nije samo estetska greška — to je greška koja pogađa vaš džep. Ispravite to jednom i zaboravite brige o drastičnim računima. Toplota koja se „čuva“ i troši samo kad je stvarno potrebna, čini dom prijatnim — i račune prihvatljivim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com