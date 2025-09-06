Greška koju svi pravimo, a zbog nje ti kuhinja smrdi i kad je čista

Sunđer koji ti sabotira kuhinju – i kako da ga konačno staviš pod kontrolu

Znaš onaj trenutak kad uđeš u kuhinju, sve je oprano, sudovi složeni, ali nešto smrdi? I ne znaš odakle dolazi. Gledaš u frižider, proveravaš đubre, ali miris ostaje. E, tu dolazimo do greške koju većina nas pravi – i to svakodnevno.

Taj mali kuhinjski sunđer, koji koristiš za pranje sudova, često je glavni krivac. Iako izgleda bezazleno, on je leglo bakterija, vlage i neprijatnih mirisa. Ljudi ga retko menjaju, ostavljaju ga mokrog, a ponekad ga čak koriste i za brisanje radne površine. Rezultat? Miris koji se širi iako je sve „čisto“.

Kako da rešiš problem bez drame

– Menjaj sunđer bar jednom nedeljno.

– Posle svakog korišćenja ga dobro isperi i ostavi da se osuši.

– Nemoj ga koristiti za sve – neka bude samo za sudove.

– Ako želiš da ga dezinfikuješ, potopi ga u mešavinu sirćeta i vode ili ga ubaci u mikrotalasnu na 30 sekundi (ako nema metalne delove).

Miris kuhinje je više od parfema – to je osećaj doma

Neprijatan miris u kuhinji nije samo estetski problem. On ti kvari osećaj doma, nervira te, i podsvesno ti šalje signal da nešto nije u redu. A sve zbog jedne sitnice koju ignorišemo. Zato sledeći put kad ti kuhinja „ne miriše kako treba“, ne traži krivca u frižideru – pogledaj u sunđer.

