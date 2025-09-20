Greška koju svi pravimo kad peremo veš – i zbog koje ti odeća smrdi i kad je čista

Veš ti smrdi i kad je čist? Ova greška ti se dešava svaki put, a da je nisi ni svestan.
Znaš onaj trenutak kad izvadiš veš iz mašine, sve izgleda čisto, ali… miriše kao da nije ni oprano? Nisi jedini. Mnogo nas pravi istu grešku, a da toga nismo ni svesni.
Šta zapravo radimo pogrešno?
Najčešće – pretrpavamo mašinu. U želji da sve završimo u jednom pranju, ubacimo previše stvari, pa deterdžent ne stigne da se ravnomerno rasporedi. Rezultat? Odeća ostane poluprljava, a bakterije koje izazivaju neprijatan miris – prežive.
Druga česta greška: ne čistimo mašinu redovno. Ostaci deterdženta, vlaga i buđ u gumi oko vrata stvaraju idealno leglo za smrad.
Treće – koristimo previše deterdženta misleći da će veš biti čistiji. Istina je suprotna: višak se ne ispere, ostaje u tkanini i vremenom počne da smrdi.
Kako da ti veš zaista bude čist i mirišljav?
– Ne pretrpavaj bubanj. Odeća mora da ima prostora da se „okupa“.
– Povremeno pusti praznu mašinu sa sirćetom ili sodom bikarbonom – to je spa za tvoju veš mašinu.
– Koristi tačnu količinu deterdženta – manje je često više.
– Posle pranja odmah izvadi veš – stajanje u zatvorenoj mašini stvara vlagu i smrad.
– Suši odeću na vazduhu kad god možeš – sunce i vetar su prirodni dezodoransi.
Ovo nije tekst za perfekcioniste, već za svakog ko je bar jednom pomislio: „Pa kako mi ovo smrdi kad je oprano?“
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com