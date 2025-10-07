Greška koju svi pravimo s bojlerom – i zbog nje plaćamo duplo više struje

Stručnjaci upozoravaju na grešku koju većina ljudi pravi s bojlerom – i zbog koje račun za struju može biti duplo veći. Saznajte kako da je izbegnete i uštedite stotine evra godišnje.

Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu, a većina ljudi pravi istu rutinsku grešku – i zbog nje računi za struju skaču kao ludi.

Greška: Bojler radi 24/7 – bez potrebe

Stručnjaci upozoravaju da ostavljanje bojlera uključenog tokom celog dana i noći nije samo nepotrebno, već i izuzetno skupo. Voda se zagreva više puta, čak i kada je niko ne koristi, a termostat troši struju da održava temperaturu koju niko ne traži.

U mnogim domaćinstvima bojler je uključen „za svaki slučaj“, što dovodi do nepotrebnog trošenja energije i stalnog rada grejača. Ako se bojler ne koristi pametno, može trošiti i do 30% ukupne električne energije u domaćinstvu.

Rešenje: Tajmer, isključivanje i pametno korišćenje

Uključujte bojler 1–2 sata pre tuširanja ili korišćenja tople vode

Isključujte ga tokom noći i kada niste kod kuće

Koristite tajmer ili pametnu utičnicu da automatizujete rad

Proverite temperaturu – optimalno je oko 55–60°C, više od toga samo troši

Redovno čistite kamenac – jer naslage smanjuju efikasnost grejača i povećavaju potrošnju

Koliko možete da uštedite?

Prema procenama, domaćinstvo koje optimizuje rad bojlera može smanjiti račun za struju i do 30% mesečno. Ako bojler radi nepotrebno 10 sati dnevno, to je stotine kilovata godišnje – i stotine evra koje odlaze bez potrebe.

Na primer, bojler od 2 kW koji radi 10 sati dnevno troši 20 kWh. Ako je cena struje 0.15 €/kWh, to je 3 € dnevno, odnosno 90 € mesečno – samo na bojler. Pametnim korišćenjem, ta cifra može pasti na 30-40 € mesečno, što je ušteda od preko 500 € godišnje.

Bonus saveti za dodatnu uštedu

Izolujte bojler ako je stariji model – dodatna izolacija smanjuje gubitak toplote

Koristite ekonomični režim rada ako ga bojler ima

Ne zagrevajte vodu više nego što vam treba – manji rezervoar, kraće vreme rada

Razmislite o zameni bojlera ako je star više od 10 godina – novi modeli su energetski efikasniji

