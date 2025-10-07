Greška koju svi pravimo s bojlerom – i zbog nje plaćamo duplo više struje

Stručnjaci upozoravaju na grešku koju većina ljudi pravi s bojlerom – i zbog koje račun za struju može biti duplo veći. Saznajte kako da je izbegnete i uštedite stotine evra godišnje.
Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu, a većina ljudi pravi istu rutinsku grešku – i zbog nje računi za struju skaču kao ludi.
Greška: Bojler radi 24/7 – bez potrebe
Stručnjaci upozoravaju da ostavljanje bojlera uključenog tokom celog dana i noći nije samo nepotrebno, već i izuzetno skupo. Voda se zagreva više puta, čak i kada je niko ne koristi, a termostat troši struju da održava temperaturu koju niko ne traži.
U mnogim domaćinstvima bojler je uključen „za svaki slučaj“, što dovodi do nepotrebnog trošenja energije i stalnog rada grejača. Ako se bojler ne koristi pametno, može trošiti i do 30% ukupne električne energije u domaćinstvu.
Rešenje: Tajmer, isključivanje i pametno korišćenje
- Uključujte bojler 1–2 sata pre tuširanja ili korišćenja tople vode
- Isključujte ga tokom noći i kada niste kod kuće
- Koristite tajmer ili pametnu utičnicu da automatizujete rad
- Proverite temperaturu – optimalno je oko 55–60°C, više od toga samo troši
- Redovno čistite kamenac – jer naslage smanjuju efikasnost grejača i povećavaju potrošnju
Koliko možete da uštedite?
Prema procenama, domaćinstvo koje optimizuje rad bojlera može smanjiti račun za struju i do 30% mesečno. Ako bojler radi nepotrebno 10 sati dnevno, to je stotine kilovata godišnje – i stotine evra koje odlaze bez potrebe.
Na primer, bojler od 2 kW koji radi 10 sati dnevno troši 20 kWh. Ako je cena struje 0.15 €/kWh, to je 3 € dnevno, odnosno 90 € mesečno – samo na bojler. Pametnim korišćenjem, ta cifra može pasti na 30-40 € mesečno, što je ušteda od preko 500 € godišnje.
Bonus saveti za dodatnu uštedu
- Izolujte bojler ako je stariji model – dodatna izolacija smanjuje gubitak toplote
- Koristite ekonomični režim rada ako ga bojler ima
- Ne zagrevajte vodu više nego što vam treba – manji rezervoar, kraće vreme rada
- Razmislite o zameni bojlera ako je star više od 10 godina – novi modeli su energetski efikasniji
