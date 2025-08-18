Grubi peškiri će biti mekani kao paperje – hotelski trik od 50din i samo 2 prirodna sastojka

Hotelski trik od 50din od svega 2 prirodna sastojka!

Peškiri često postaju tvrdi i grubi zbog metoda pranja i sušenja, uključujući prekomernu upotrebu deterdženta i omekšivača. Tvrda voda, prekomerno sušenje i pretrpana mašina za pranje veša su takođe faktori koji utiču na njihovu teksturu.

Osim toga, prečesto korišćenje visokih temperatura tokom pranja ili sušenja može prouzrokovati oštećenje vlakana i smanjiti udobnost peškira, piše Express.

Kako omekšati peškire?

Dejan Dimitrov, generalni direktor Laundriheap-a, tvrdi da prašak za pecivo i alkoholno sirće dobro deluju za omekšavanje peškira. Upravo ova mešavina se često koristi u hotelima.

„Oba sastojka, koja se često nalaze u svakom domu, mogu se koristiti odvojeno za omekšavanje tvrdih peškira. Jednostavno dodajte 250 ml belog sirćeta u bubanj mašine za pranje veša zajedno sa uobičajenim tečnim deterdžentom i osušite kao i obično“, objasnio je on.

Takođe možete koristiti sodu bikarbonu da omekšate peškire i učinite ih paperjastim.

„Pomešajte osam kašika praška za pecivo sa deterdžentom za veš pre nego što ga stavite u mašinu za pranje veša. Ovo će pomoći da se olabave vlakna peškira i da se ukloni svaka prljavština, pa će vaši peškiri biti kao novi“, dodao je Dimitrov.

Mnogi ljudi često brinu o upotrebi sirćeta u vešu zbog njegovog jakog mirisa, ali peškiri neće mirisati na sirće nakon upotrebe. Belo destilovano sirće možete nabaviti u mnogim supermarketima, a rado ga koriste i hoteli.

Drugi načini da peškiri budu mekani i mekani uključuju držanje peškira i odeće odvojeno.

Osnivač Piglet in Bed, Džesika Hanlei, rekla je: „Pranje peškira zajedno sa odećom može preneti bakterije između svake stvari u ciklusu pranja. Uverite se da ste iscedili višak vode iz peškira pre nego što ih stavite u mašinu za sušenje jer će to pomoći. Takođe izbegavajte ostavite mokre peškire u mašini za pranje veša duže vreme jer to može izazvati neprijatan miris pljesnivog.“

Kada ih skladištite, vodite računa da ih uredno složite kako bi ostali u dobrom stanju.

„Počnite tako što držite kratak kraj peškira u nivou grudi, a zatim preklopite svaku ivicu prema suprotnoj ivici da biste napravili uredno presavijene trećine. peškir okrenut napolje kako bi ih lakše izvadili sa police – i držali orman organizovan“, dodala je Džesika.

