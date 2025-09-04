Hemikalija koju mnogi imaju kod kuće povezana je sa stotinama hiljada smrti, upozoravaju naučnici

Nova studija upozorava na potencijalno opasnu hemikaliju koja se nalazi u brojnim proizvodima za domaćinstvo, a povezuje se sa velikim brojem prevremenih smrti širom sveta. Iako je prisutna u svakodnevnim sredstvima za čišćenje, mirisima i kozmetici, njeni efekti na zdravlje mogu biti dalekosežni.

Formaldehid – nevidljivi neprijatelj

Hemikalija o kojoj je reč je formaldehid, poznat po svom oštrom mirisu i širokoj upotrebi u industriji. Nalazi se u osveživačima vazduha, sredstvima za dezinfekciju, pa čak i u nekim kozmetičkim preparatima. Iako se koristi zbog svojih antimikrobnih svojstava, istraživanja pokazuju da dugotrajna izloženost može imati ozbiljne posledice po zdravlje.

Povezanost sa respiratornim i kardiovaskularnim bolestima

Naučnici upozoravaju da formaldehid može doprineti razvoju respiratornih problema, uključujući astmu i hronični bronhitis. Osim toga, postoji sve više dokaza da je povezan sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja. Studija navodi da bi smanjenje izloženosti ovoj hemikaliji moglo sprečiti stotine hiljada smrti godišnje.

Zagađenje zatvorenog prostora – često zanemareno

Većina ljudi ne razmišlja o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru, iako upravo tu provodimo najveći deo dana. Formaldehid se oslobađa iz nameštaja, laminata, boja i lepkova, a ventilacija često nije dovoljna da ga eliminiše. Zbog toga stručnjaci pozivaju na veću pažnju pri izboru proizvoda za dom.

Preporuke za zaštitu

Kako bi se smanjio rizik, savetuje se korišćenje proizvoda bez sintetičkih mirisa, redovno provetravanje prostorija i pažljivo čitanje deklaracija. Takođe, preporučuje se upotreba prirodnih sredstava za čišćenje i izbegavanje proizvoda koji sadrže formaldehid ili njegove derivate.

Ova otkrića podsećaju da zdravlje ne zavisi samo od spoljašnjih faktora, već i od izbora koje pravimo unutar sopstvenog doma.

