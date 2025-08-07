Hortenzija vam više nikad neće uvenuti kada naučite ovaj trik

Hortenzije očaravaju raskošnim cvetovima i živim bojama, ali mnogi se muče da ih održe lepim van atlantskih područja. Ruralna cvećarka Klara Sanz, poznata na TikToku s preko 50.000 pratilaca, otkriva proveren sistem nege koji garantuje bujno cvetanje tokom cele sezone.

1. Uvek napolju: zlatno pravilo za hortenzije

Prema rečima Klare, prvi osnovni korak ka uspešnom uzgoju hortenzija jeste njihovo držanje napolju. Cvetovima je potreban svež vazduh, dobra cirkulacija i indirektna svetlost, posebno u ranim jutarnjim satima.

Stoga, stručnjak preporučuje postavljanje saksija na mesta gde dobijaju meku svetlost zore, poželjno u delimičnoj senci drveta ili grmlja koje deluje kao prirodni filter.

Pored toga, lokacija treba da bude zaštićena od jakih vetrova, koji dehidriraju latice i ometaju razvoj biljke. Terasa ili dvorište okrenuto ka istoku sa dobrim indirektnim svetlom je idealno, sve dok je dalje od intenzivnog podnevnog sunca.

2. Pravilno zalivanje

Najvažnije je održavati konstantnu vlagu zemljišta, ali izbegavati preterano natapanje. Zalivaj ujutru, direktno na koren, koristeći kišnicu kad god je moguće. Površinski sloj treba da ostane vlažan, ali vodi računa da voda ne stoji u podmetaču.

3. Optimalno zemljište i pH

Hortenzije najbolje uspevaju u rastresitom, dobro dreniranom tlu bogatom humusom. Za intenzivniju boju cvetova, proveri pH zemljišta: kiselije (pH 5,5–6,0) podstiče plave nijanse, dok neutralno do blago bazno (pH 6,5–7,0) favorizuje ružičaste tonove.

4. Đubrenje i prihrana

Koristi đubriva bogata fosforom i kalijumom, primenjujući ih na početku cvetanja, a potom svaka četiri do šest nedelja. Organski preparati s glinom i algama takođe podstiču zdrav rast i otpornost na stres.

5. Rezidba i uklanjanje uvelih cvetova

Redovna rezidba starih i uvelih cvetova stimuliše formiranje novih pupoljaka. Nakon cvetanja, skratite stabljike na dva do tri para snažnih pupoljaka – to podmlađuje biljku i omogućava obilnije i kvalitetnije cvetanje naredne godine.

6. Zaštita od vremenskih uslova

Tokom vrelih letnjih dana, hortenzije voli da budu u polusenci kako listovi ne bi požuteli. Zimi, kad temperature padnu ispod nule, zaštiti koren malčem ili ceradom. U sušnim periodima magljenje lišća pomaže u očuvanju vlažnosti.

Uvođenjem ovih jednostavnih, ali ključnih pravila u svoju rutinu nege, vaša hortenzija će ostati zdrava i raskošna, čak i kada vreme ne bude na njenoj strani.

