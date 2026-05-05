Termostat u frižideru treba tačno na ovoliko stepeni – mnogi ne znaju, ali ovo je idealna temperatura

Pravilno podešen uređaj čuva vašu hranu od kvarenja i štedi električnu energiju, ali mnogi korisnici godinama drže termostat na potpuno pogrešnom broju. Ako mleko počinje da kisne pre roka ili povrće gubi hrskavost, idealna temperatura frižidera očigledno nije postignuta u vašem aparatu. Proizvođači retko daju jasna uputstva za starije modele sa točkićima, pa se podešavanje svodi na svakodnevno nagađanje. Uredite svoj prostor za čuvanje hrane pametno i efikasno. Prestanite da bacate pokvarene namirnice u kantu samo zato što aparat previše ili premalo hladi. Podesite termostat kako struka nalaže.

Zašto termostat zahteva vašu pažnju

Vaš kućni aparat radi neprestano, pokušavajući da održi krhku temperaturnu ravnotežu. Kada uređaj ne hladi dovoljno, opasne bakterije se razmnožavaju neverovatnom brzinom. To direktno dovodi do brzog propadanja svežeg mesa, ribe i mlečnih proizvoda. Sa druge strane, prejako hlađenje bespotrebno troši previše struje i pretvara lisnato povrće u neupotrebljiv led. Pravilno podešavanje termostata frižidera trajno rešava oba navedena problema istovremeno. Obratite pažnju na kondenzaciju na zadnjem zidu uređaja. Sitne kapljice vode su sasvim normalne, ali debeli sloj leda jasno ukazuje na ozbiljan problem u sistemu hlađenja.

Koja je tačno idealna temperatura frižidera?

Idealna temperatura frižidera iznosi tačno između 3 i 5 stepeni Celzijusa. Ova vrednost sprečava brzo razmnožavanje opasnih bakterija, dok istovremeno sprečava smrzavanje osetljivih namirnica poput povrća i jaja.

Kako podesiti frižider kada nemate digitalni ekran

Većina savremenih uređaja ima jasne i precizne digitalne kontrole. Međutim, ako u kuhinji imate klasičan model, točkić sa brojevima od 1 do 5 ili od 1 do 7 čini stvari prilično konfuznim. Ovi brojevi ne označavaju tačne stepene, već samo snagu hlađenja kompresora. Probajte jedan vrlo jednostavan i praktičan trik sa termometrom za vodu.

Uzmite najobičniji sobni termometar i uronite ga u čašu napunjenu vodom. Postavite tu čašu na srednju policu uređaja i ostavite je da stoji preko noći. Ujutru ćete, čim očitate skalu, tačno znati na koliko stepeni frižider zapravo radi. Ukoliko skala pokazuje više od pet stepeni, blago pojačajte točkić za jedan veći broj.

Najčešće greške u rasporedu namirnica

Pored samog termostata, način na koji fizički slažete hranu u unutrašnjost direktno utiče na njenu dugotrajnost. Važno je naglasiti da pravilno hlađenje namirnica zahteva pre svega besprekornu cirkulaciju hladnog vazduha.

Pretrpavanje plastičnih polica do samog zida sprečava hladan vazduh da dopre do svih prednjih delova uređaja.

Držanje svežeg mleka i jaja u pregradama na vratima drastično im skraćuje rok trajanja jer je to najtoplija zona.

Stavljanje vruće šerpe direktno u aparat naglo podiže unutrašnju temperaturu i tera kompresor da radi punom snagom.

Blokiranje sitnih ventilacionih otvora na zadnjem plastičnom zidu onemogućava celom uređaju da slobodno „diše“.

Uradite potpunu preraspodelu svojih namirnica već danas. Vrata koristite isključivo za flaširane sokove, vodu, teglice senfa i džemove.

Kada konačno shvatite kako vaš kuhinjski uređaj tačno funkcioniše, novčanik prestaje da bude razlog za stres zbog propale hrane. Proverite svoj točkić i unutrašnjost fioka. Koji broj je trenutno izabran na vašem termostatu i da li vam se povrće često pretvara u led na dnu fioke?

Na kom broju treba da bude termostat?

Ako vaš točkić ide od 1 do 5, stavite ga na broj 3. Za skalu do 7, najbolja pozicija je 4 radi ravnomernog rada.

Kako podesiti pravilno hlađenje namirnica tokom leta?

Tokom vrelih meseci obavezno pojačajte snagu uređaja za jedan broj. Često otvaranje vrata tada mnogo brže podiže temperaturu unutar samog aparata.

Da li optimalna temperatura hlađenja zavisi od polica?

Apsolutno. Samo dno uređaja, staklo tik iznad fioka za povrće, uvek je najhladnije i rezervisano je isključivo za čuvanje sirovog mesa i ribe.

