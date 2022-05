Imaćete najlepši balkon u celom komšiluku: Ukrasite ga sa 10 veličanstvenih biljaka

Balkon sa cvećem je najljepši ukras domova, ukućani će uživati u njemu, ali i prolaznici kojima će pogled sigurno zastati na lepom cveću kome će da se dive. Svaki balkon voli cvetnu rapsodiju, ali pre nego ga počnete da sadite treba da znate koje cveće uopšte odgovara vašoj terasi

Naime, jedna od osnovnih odrednica sadnje balkonskog cveća je na kojoj se strani sveta nalazi balkon. Ako je on na jugu izaberite bilje koje voli sunčevu svetlost, a ako je okrenut prema istoku ili zapadu bilje koje voli senku. Ako na vašem balkonu prevladava sunce izaberite sledeće biljke:

1. Petunija

Ako želite da vaše petunije budu bogate cvetovima jednom nedeljno prihranjujte ih tečnim đubrivom za petunije bogatim gvožđem. Cvetaju od ranog leta do početka jeseni, a redovno im treba kidati cvetove koji su se osušili što im povećava cvetanje.

2. Pelargonija

Dve su osnovne grupe, puzavice i žbunaste pelargonije. Puzavice imaju glatko lišće i, kao što im ime kaže, rastu u vidu puzavice. Žbunaste imaju baršunasto lišće i rastu u vidu grma do visine 90 centimetara. Ima ih raznim bojama, a cvetovi su jednoredni ili višeredni.

3. Pustinjska ruža

Ima debelu stabljiku, izdanke i mesnate listove pa je stoga i dobila ime Obesum što u prevodu znači debeli – ogroman. Cveta u prepoznatljivoj žarko ružičastoj boji koja je u sredini cveta svetlija. Biljku nije potrebno dohranjivati, a ukoliko odlučite da joj date neka to bude retko i to samo tokom letnih meseci.

4. Ivančica (margarita)

Višegodišnja je biljka, žbunastog oblika s malim cvetovima, ne većim od pet centimetara, belih latica koje omeđuju žutu sredinu, a rastu na vitkoj dugoj peteljci. Listovi su tamnozeleni na obe strane i nazubljeni, a gornji listovi su kraći i rastu uz peteljku cveta.

5. Verbena

Uglavnom je nalazimo u crvenoj, ružičastoj boji kao i u plavoj , ljubičastoj, žutoj i beloj boji sa zelenim tvrđim nareckanim listićima, koje mogu na dodir ruke ostaviti lagano peckanje. Postoje žbunasta i verbena puzavice. Naraste do 30 centimetara visine i sadi se na razmak od 20 do 25 centimetara.

Ako na vašem balkonu prevladava hlad izaberite sledeće biljke:

1. Fuksija

Uz pelargoniju i petuniju, fuksija je najčešća biljka na balkonima. Svakih 14 dana treba je dohranjivati zalivanjem rastvorom đubriva. Cvetići fuksije su vrlo nežni i osetljivi pa zato biljku u cvatu nije dobro okretati i pomerati.

2. Vodenika – Lepi Jova

Postoji mnogo hidrida, a svi imaju sukulentne stabljike i plosnate cvetove sa po pet latica koji mogu biti u velikom rasponu boja: bela, roze, narandžasta, razne nijanse crvene, ljubičaste, ali i prošarane. Tokom intenzivnog rasta (maj-septembar) svakih petnaest dana prihranite je tečnim đubrivom za cvetnice.

3. Lobelija

Lobelija je malena, jednogodišnja cvatuća biljka žbunastog ili visećeg rasta, sitnih cvetova i listova. Jednostavni ili ispunjeni cvetići dolaze u nijansama od indigoplave, purpurnoplave, ljubičaste do bele, često s belim ili žutim ‘okom’ u sredini cveta.

4. Bršljan

Cvetovi su bledozelene boje. Plod su tamnoplave bobice prečnika šest do osam centimetara. Bršljan može da doživi i do nekoliko stotina godina starosti. U prošlosti bršljan je bio simbol plodnosti i besmrtnosti. Razlog tome verovatno je činjenica to što je izuzetno otporan i ostaje zelen tokom cele godine.

5. Begonija

Razlikujemo lisnate begonije, koje se uzgajaju zbog lepog dekorativnog lišća, i cvetne begonije. Sve begonije imaju osetljive, vodenaste listove, metalnog sjaja. Begonije traže obilno zalivanje, pri čemu treba izbegavati prskanje lišća, a ni vlažan vazduh im ne prija.

