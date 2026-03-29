Imaćete najlepši travnjak na proleće: Pospite ga samo ovim začinom, izgledaće kao iz bajke

Gljivična oboljenja često su glavni uzrok problema dok raste trava. Pospite ga cimetom i imaćete najlepši travnjak na proleće.

Tera štetočine iz bašte, a pomaže da trava bude gušća i zelenija. Imaćete najlepši travnjak na proleće ako ga pospete ovim začinom iz kuhinje. Ova jednostavna, ali efikasna metoda može biti tajna za postizanje savršenog travnjaka

Gljivična oboljenja često su glavni uzrok problema poput neujednačenog rasta trave i gubitka boje na travnjaku.

Stručnjak za baštovanstvo otkriva jedan neobičan trik za očuvanje vašeg travnjaka, a pritom vas štiti i od mrava i puževa.

Britanci su, kada su ih pitali za tajnu njihovih savršenih travnjaka, šaljivo odgovorili da je potrebno samo najkvalitetnije seme, redovno zalivanje i košenje – bukvalno sto godina!

Ali, šalu na stranu, stručnjaci za hortikulturu otkrivaju da se takav efekat može postići upotrebom jednog sastojka koji svako ima u svojoj kuhinji.

Tajna leži u cimetu, kako objašnjava stručnjak za travnjake na svom veb sajtu. Ovaj začin, pored toga što ima divan miris, poseduje snažna antigljivična svojstva. On efikasno sprečava širenje bolesti tako što upija vlagu koja je neophodna gljivicama za razmnožavanje i širenje.

Sajt ThisIsMyGarden kaže da da biste naneli cimet na travnjak, možete jednostavno pomešati jednu kašiku cimeta u prahu sa pola litre vode da biste stvorili potpuno organski rastvor protiv gljivica koji zatim možete poprskati po svom travnjaku.

Ne samo da ovo može pomoći u jačanju vašeg travnjaka, već ThisIsMyGarden takođe napominje da stvorenja poput zečeva i veverica ne vole miris cimeta, tako da dodavanje suvog praha cimeta ili štapića cimeta u vašu baštu može pomoći da se i te štetočine drže podalje.

Ova jednostavna, ali efikasna metoda može biti tajna za postizanje savršenog travnjaka, uz dodatnu zaštitu od nepoželjnih insekata. Dakle, uzmite svoju kuhinjsku teglicu s cimetom i krenite u avanturu očuvanja i ulepšavanja vašeg travnjaka. Imaćete najlepši travnjak u celom kraju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com