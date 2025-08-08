„Imam 50 godina i ovo sam tek sada otkrila“: Trik sa usisivačem koji će vas oduševiti!

Mnogi ne znaju za ovu jednostavnu, a genijalnu „caku“

Usisivač je jedan od najkorisnijih kućnih aparata i uveliko nam olakšava svakodnevno čišćenje prašine i prljavštine koje se sakupljaju na podu ili ponameštaju. Ali ma koliko ga često koristili, postoji jedna njegova funkcija koja je nedavno oduševila ali i iznenadila mnoge.

Fejsbukom se širi fotografija jedne ushićene žene koja je ostatkom interneta podelila svoje otkriće, za koje priznaje da je saznala tek sada, a ispostavilo se da gomila ljudi nije znala da usisivači imaju i ovu funkciju.

„Ljudi, ja sam tek danas otkrila da moj usisivač ima i mesto na koje može da se prikači crevo. Ovaj usisivač imam 15 godina, a to tek sad vidim“, napisala je ona uz fotografiju.

Ljudi kažu da ni oni nisu znali za tu opciju.

„Sad sam morala da proverim i ja svoj i zapanjena sam. Ima! Imam preko 50 godina i nisam znala da usisivači mogu i to. Hvala što si podelila“, napisala je još jedna od mnogih oduševljenih žena.

„Ja sam znala, ali samo zato što mi je na to ukazao moj četvorogodišnji sin. Dotle ni sama nisam imala pojma.

„Upravo sam otrčala da proverim svoj i ima! U šoku sam“, odgovara jedna žena slikom.

A vi, da li ste znali za ovu caku?

