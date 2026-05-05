Indukcijska ploča šporeta nepovratno se uništava, ovo su najčešće greške

Ovih 7 grešaka je nepovratno uništavaju. Indukcijska ploča ne sme da se čisti grubim i abrazivnim sredstvima koje dovode do oštećenja.

Indukcijska ploča za kuvanje je popularna zahvaljujući kratkom vremenu kuvanja, energetskoj efikasnosti i bezbednosti u upotrebi. Ovih sedam grešaka u čišćenju nepovratno je uništavaju.

Indukcijske ploče zagrevaju se brže od električnih i gasnih šporeta, energetski su efikasnije od njih i omogućavaju preciznu kontrolu temperature kuvanja. Naravno, ne možemo ignorisati činjenicu da lepo izgledaju u kuhinji.

Da bi vaša ploča za kuvanje ostala u formi što duže, važno je da je pravilno čistite.

7 grešaka koje uništavaju indukcijsku ploču

1. Odlažete čišćenje

Što se duže ostaci hrane ili masnoće nakupljaju na ploči za kuvanje, to će je teže očistiti i veća je verovatnoća da ćete nepovratno oštetiti određeni deo ploče za kuvanje. Potrebno je očistiti je odmah nakon svakog kuvanja tokom kojeg korišćena hrana dođe u kontakt sa pločom za kuvanje. Isto važi i ako je ploča za kuvanje bila samo u kontaktu sa vodom, jer se kamenca ne pojavljuje dugo. Neki proizvođači čak savetuju čišćenje nakon svake upotrebe, bez obzira na to šta ste pripremili na ploči za kuvanje.

2. Očistite ploču za kuvanje pre nego što se ohladi

Uputstvo za korišćenje indukcione ploče za kuvanje je veoma jasno – mora se ohladiti pre čišćenja. Naravno, u žurbi ponekad ignorišemo ovo pravilo, što može pogoršati običnu mrlju, što se često dešava zbog dejstva toplote na sredstvo za čišćenje. I dalje želimo da očistimo mrlje, a ne da ih sagorimo, zbog čega je važno slediti savet da se ploča za kuvanje potpuno ohladi pre pranja.

3. Koristite abrazivna sredstva

Zaboravite na sva sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak, hlor, kiseline i druge korozivne supstance. Isto važi i za razne rastvarače, izbeljivače i sredstva za uklanjanje kamenca, rđe ili bilo kojih drugih tvrdokornih mrlja. Kap pogrešnog sredstva je dovoljna da ošteti ploču za kuvanje.

4. Čistite ploču za kuvanje oštrim predmetima

Indukcijska ploča ne sme da se čisti oštrim predmetima. Klonite se grubih četkica, strugača i sunđera za čišćenje jer lako mogu ogrebati ploču za kuvanje.

5. Koristite deterdžent za pranje sudova

Njihova upotreba u početku može delovati logično, ali zapravo može biti loša. Deterdženti sadrže razne supstance za odmašćivanje koje možda nisu pogodne za vašu indukcionu ploču za kuvanje, zbog čega je važno pažljivo proučiti i sastojke u proizvodu i uputstva za čišćenje ploče za kuvanje. Ostaci deterdženta stvaraju sloj na ploči za kuvanje koji će dugoročno uticati na njen izgled.

6. Budite oprezni sa sodom

Pre čišćenja pažljivo proverite da li se vaša ploča za kuvanje može čistiti sodom, tj. proizvodima na bazi sode. Neki proizvođači izričito zabranjuju upotrebu sode u čišćenju.

7. Zaboravljate da osušite ploču za kuvanje

Na kraju svakog čišćenja, indukcionu ploču za kuvanje treba odmah osušiti čistom krpom ili papirnim ubrusom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com