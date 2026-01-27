Insekticid kao „zimski osveživač“: Stavite ova 4 štapića u čašu krupne soli i desiće se magija!

Ovaj jednostavan trik 2u1, tj. insekticid i osveživač rešiće vas brojnih problema u kući, a vaš dom će biti uvek mirisan i svež

Zima je i nekako ređe se odlučujemo na generalno spremanje kuće. Ovaj jednostavan trik 2u1, tj. insekticid i osveživač rešiće vas brojnih problema u kući.

Naime, nakon što se kuća generalno sredi i dezinfikuje, svi rado uživaju u opojnom mirisu koji se širi svakom prostorijom.

Međutim, ovaj miris ne traje dugo, a u nekim slučajevima čak vrlo brzo nestane. Veliki problem zbog kojeg većina ljudi neprestano čisti kuću je kako bi osigurali da se prijatan miris uvek oseti. Međutim, postoje alternative koje vam omogućuju da zadržite prekrasan miris u svakom ćošku kuće određeno vreme. Osim toga, jedno od ovih sredstava vrlo je popularno jer tera insekte, a time štiti i biljke u kući.

Iako je zima, insekti mogu da okupiraju domove i često mogu uzrokovati probleme i biljkama. Srećom, ovaj trik ih drži podalje dok pruža prekrasan miris u celom domu, prenosi jutarnji.hr.

Trik za zimski osveživač

Prvo uzmemo malu staklenu posudu u koju stavimo oko pet kašičica krupne soli. Nakon što smo čašu otprilike do pola napunili krupnom solju, trebamo dodati malo omekšivača u stakleni čašu. Samo malo stavite u staklenu posudu i lagano protresite. Nakon omekšivača možemo dodati i treći sastojak po kojem se ova smesa ističe, a to je karanfilić. Stavimo ih šaku i dodamo još krupne soli da prekrije karanfiliće. Nakon što smo sve dobro poklopili, ponovno dodamo omekšivač, uvek pazeći da prodre kroz krupnu so. Sada samo trebamo staviti štapiće cimeta u smesu koju smo pripremili.

Dalji postupak je vrlo jednostavan. Uzmite četiri štapića cimeta i vertikalno ih stavite u smesu. Generalno, morate koristiti četiri i rasporediti ih tako da postoje četiri ugla, ali moguće je koristiti i više.

Kao što već znamo, ovo sredstvo je idealno za raznih insekata koji se zimi mogu da uvuku u kuću kroz rupe na prozorskim daskama. Osim toga, miris koji ova smesa širi biće opojan. Sada samo trebate zagejati vrhove štapića cimeta upaljačem kako bi se miris proširio po celoj kući.

