Invazija smrdibuba ponovo počinje: Evo trikova kako da ih se rešite, jedan je veliki hit

Dolaskom jeseni, smrdibube ponovo ulaze u naše domove u potrazi za toplotom. Njihova pojava ume da bude neprijatna, a specifičan miris koji ispuštaju kada se osete ugroženo čini ih još nepoželjnijim gostima. Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih metoda kako da ih držite podalje od kuće.

Prirodna rešenja koja deluju

Umesto hemikalija, mnogi preporučuju prirodne metode. Sirće i voda u spreju mogu biti efikasni za rasterivanje smrdibuba, jer im miris smeta. Takođe, eterična ulja poput nane ili lavande mogu poslužiti kao prirodni repelenti.

Zatvorite ulaze u dom

Najvažniji korak je sprečiti njihov ulazak. Proverite prozore, vrata i ventilacione otvore, a mrežice protiv insekata mogu biti odlična zaštita. Male pukotine i rupe treba zatvoriti silikonom ili drugim materijalom.

Usisivač kao brzo rešenje

Ako se već nađu u kući, usisivač je najbrži način da ih uklonite. Bitno je da kesu ili posudu odmah ispraznite, jer insekti mogu ostaviti neprijatan miris.

Hit trik koji je postao popularan

Jedan od najdelotvornijih i trenutno najpopularnijih trikova jeste korišćenje plastične flaše sa malo vode i deterdženta. Kada se smrdibuba ubaci unutra, sapunica je brzo neutrališe. Ova metoda je jednostavna, jeftina i bezbedna za upotrebu u domaćinstvu.

Smrdibube možda jesu dosadne, ali uz nekoliko praktičnih trikova možete ih lako držati pod kontrolom i sprečiti da preplave vaš dom.

