Iskusne domaćice kuću čiste solju svake nedelje – trik koji menja sve!

Budite sigurni da će ovaj ritual oterati sve negativno iz vašeg doma. Ako ne možete da uradite nedeljno, nek to bude bar mesečno

Omogućite vašem domu dobru i pozitivnu energiju koja će doneti zdravlje i napredak ukućanima

Čisti i oprani podovi nisu samo najbolji način da se oslobodite prašine i bakterija, već i da stvorite prijatnu i zdravu atmosferu u stanu. Ništa manje nije važna ni energija kuće, koja takođe treba periodično da se odradi.

Zato se praktikuje drevni ritual čišćenja podova sa solju.

So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati mir, sreća i dobrobit.

Zašto treba da očistite kuću solju?

Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuže od akumulirane negativne energije je potrebno kada:

Deca često pate od prehlade;

Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;

Sobne biljke loše rastu ili venu;

Električni uređaji često propadaju;

Nedavno je neko umro u stanu;

Stalno nema dovoljno novca;

Stvari iznenada nestaju.

Kakvo još značenje ima?

Takođe je vreme da se podovi očiste solju kada se porodični odnosi između muža i žene pogoršavaju, deca prestaju da se pokoravaju, kućni ljubimci umiru ili odlutaju.

Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor. Smatra se da stvari koje se dugo ne koriste, privlače negativnu energiju. To sprečava ulazak sreće i prosperiteta u kuću. Dakle, krajnje je vreme da se oslobodite stare garderobe, obuće, polomljenih stvari, rasparenih čarapa i td…

Operite zavese i prozore – to će vam pomoći da na novi način sagledate život i vidite šta pored vas prolazi nezapaženo.

Očistite peć i uvek je držite uredno, jer ona predstavlja bogatstvo u kući.

Čistite uvek sa pozitivnim stavom, zamišljajući da sa smećem i prljavštinom iz kuće izbacujete i bolest, siromaštvo i nevolje.

Pravila čišćenja kuće sa solju:

U kantu od sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti zamenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.

Krpu skvasite pa dobro iscedite u kanti sa vodom i soli, pa zatim prebrišite pažljivo sve površine kao što su: police, stolovi, električni uređaji, brave, vrata i td.

Kantu sa vodom i soli raspite po kući pa podove dobro prebrišite. Ako imate staze i tepih, pospite ih sa soli, pustite da odstoji sve to oko pola sata pa usisajte.

Voda koja ostane u kanti mora da se prospe u kanalizaciju ili na zemlju daleko od kuće.

So koju koristite za čišćenje kupite posebno za tu namenu i nikad je nemojte koristiti za soljenje hrane.

Nakon čišćenja svu odeću sa sebe skinite, pa operite i vi se istuširajte.

Budite sigurni da će ovaj ritual oterati negativnu energiju iz vašeg doma. Ako ne možete da sprovedete ovaj ritual nedeljno, uradite to mesečno. U vodu možete da dodati i nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja.

