Iskusne domaćice posipaju so oko kuće, a razlog za to je više nego dobar!

So nije samo glavni sastojak u kuhinji. Da li ste znali kako može da vam pomogne u svakodnevnom životu? Ovo je samo nekoliko primera neverovatnih benefita ove namirnice:

1. So može da spreči širenje mrava

– Mravi su prisutni na vratima, prozorima i neretko u špajzu. Želite li da ih uklonite, naravno? So je rešenje. Pospite malu količinu soli po područjima gde ulaze mravi. A u domaćinstvu ćete smanjiti nivo vlage.

2. So je odlična kao prirodni materijal za poliranje srebra, bakra i bronze

– Svaki predmet u domaćinstvu zahteva čišćenje. Isto se događa sa ukrasima od bakra ili srebra. Ako su neobrađeni izgubiće svoju boju. Koristite so kako biste izbegli ovaj problem. Efikasna i jednostavna, mešavina soli i jabukovog sirćeta je odlična za ove probleme. Jednostavno zaprljanu površinu obrišite kako bi se očistila prljavština.

3. Prirodno sredstvo za čišćenje kuće i automobilskih prozora

– Pomešajte dve kašike soli s mlakom vodom. Očistite prozore ovom mešavinom i eliminišite različite mrlje na njemu. Nakon ovoga vaš prozor će da dobije prirodan izgled, i to na duži period. Takođe, s istom mešavinom možete da očistite automobilska stakla.

4. Blistava sudopera

– Napravite smesu od soli i tople vode i koristiti je na taj način da je nanesete direktno na sudoperu. Time ćete da smanjite neprijatan miris zahvaljujući soli.

5. Pomladite kožu

– Ako želite da pomladite kožu, to možete da učinite pomoću kupke sa solju. Pomešajte so sa maslinovim ili uljem od lavande. Smesom se namažite po telu, nakon toga pustite da odstoji nekoliko minuta. Isperite smesu mlakom vodom kako biste uklonili prljavštinu. Vaša koža će da se pomladi zbog soli.

6. Vratite boju svojih zavesa i tepiha

– Ukoliko želite da vam tepisi i zavese izgledaju kao da su novi – upotrebite so. Naime, napravite mešavinu sa velikom količinom soli. A nakon samo jednog pranja uslediće zadivljujući rezultati. Uzmite krpu i ostavite je u koncentrisanoj slanoj vodi. Navedena mešavina može da ukloni čak i mrlje koje deterdženti nisu u stanju da uklone.

