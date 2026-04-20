Iskusni baštovani oko paradajza obavezno posipaju ovaj prah: Rezultat se vidi već za 2 dana

Ovaj prah baštovani obavezno posipaju jer smanjuje kiselost zemlje i garantuje najslađi plod. Uz pravilnu sadnju, berba će biti rekordna.

Kako temperature rastu, svako ko ima bar malo zemlje okreće se sađenju cveća ili postavljanju temelja za bogate žetve voća i povrća iz bašte. Upravo zato iskusni baštovani oko paradajza obavezno posipaju jednu stvar koju svi imamo u kuhinji, jer kod nekih sorti stvari ne idu uvek po planu.

Često biljka stagnira ili plodovi budu kiseli, ali rešenje je jednostavnije nego što mislite.

Da biste ove godine imali najcrvenije i najslađe plodove u komšiluku, primenite ovaj trik koji provereno deluje.

Prah koji baštovani obavezno posipaju za sladak plod

Soda bikarbona je neka vrsta tajnog oružja koja osigurava da paradajz raste dobro!

Kada je biljka porasla oko 2,5 cm, 4 kašičice treba posuti oko biljke, ali vodite računa da ne dohvati samu stabljiku ili listove. Već nakon dva dana videćete promene jer se zemlja alkalizuje, što direktno utiče na zdravlje korena.

Ovaj prah koji profesionalci obavezno posipaju po zemlji smanjiće kiselost zemljišta, a krajnji rezultat je taj da paradajz bude neuporedivo ukusniji.

Proces možete ponoviti još jednom neposredno pre same berbe kako biste izvukli maksimum šećera iz svakog ploda.

Horizontalna sadnja i zaštita od štetočina

Iako smo navikli da paradajz raste vertikalno, stvarno dobar trik je da raste horizontalno. Ovo pomaže biljci da razvije mnogo jači i širi korenski sistem, jer stabljika u zemlji pušta dodatne žile.

Važno je samo da listovi koji su na vrhu biljke ostanu iznad tla kako bi nastavili da se razvijaju ka suncu.

Kada se pojave prvi plodovi, javlja se novi problem – ptice. Ne znamo samo mi ljudi da je paradajz stvarno ukusan, već to znaju i ptice koje često kljucaju plodove tražeći tečnost.

Da biste ih sprečili, ostavite posudu sa vodom pored same biljke. Tako će one ugasiti žeđ bez potrebe da vam kvare žetvu.

Tri trika za jaču i zdraviju stabljiku

Pored alkalizacije zemljišta, iskusni povrtari koriste još nekoliko metoda kako bi osigurali da im trud ne propadne zbog bolesti ili štetočina.

Paradajz je osetljiva biljka, a preventivna nega je pola odrađenog posla:

Malčiranje : Pokrijte zemlju oko biljke senom ili slamom kako bi se zadržala vlaga.

: Pokrijte zemlju oko biljke senom ili slamom kako bi se zadržala vlaga. Prirodni rastvor : Pomešajte malo mleka i vode i poprskajte listove kako biste sprečili pojavu plamenjače.

: Pomešajte malo mleka i vode i poprskajte listove kako biste sprečili pojavu plamenjače. Pravilno zalivanje: Uvek zalivajte direktno uz koren, nikako preko listova, jer vlaga na lišću priziva gljivice.

Ne bacajte prezrele plodove – pokrenite novi krug

Još jedna sjajna ideja koju baštovani koriste je da posade prezreo paradajz direktno u saksije.

Pre nego što bacite ovakav plod, isecite ga na kriške i stavite u zemlju, a preko njih iskusni baštovani obavezno posipaju tanak sloj humusa. Trebaće mu oko 1-2 nedelje da ponovo nikne, nakon čega dobijate nove, mlade sadnice spremne za baštu.

Sve ove metode garantuju da ćete imati stabljike koje pucaju od zdravlja.

Uz ove jednostavne korake, ovog leta nema prepreka za najbolji prinos paradajza koji ste ikada imali!

