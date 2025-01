Iskusni živinari imaju trik za sveža jaja: Koriste tehniku iz 1800. godine, nema šanse da se pokvare!

Sa rastućim troškovima cena, mnogi ljudi počinju da prave zalihe ili idu toliko daleko da kupuju kokoške da bi im nosile jaja. Međutim, jedna stvar u vezi sa ovim je da rok trajanja jaja nije preterano dug, ali na sreću, postoji metod koji vam može pomoći.

Iskusni uzgajivači pilića već godinama koriste ovu tehniku i ona pomaže mnogima od njih da prebrode hibernaciju u polaganju jaja kako ne bi morali da pribegavaju kupovini svežih jaja u prodavnici. Preko zime, kokoške prestaju da nose jaja. Ne sve, ali većina njih prestane. U tim vremenima ova tehnika izuzetno pomaže.

Šta je vodeno staklo?

U pitanju je staromodna tehnika koja se koristi za očuvanje svežih jaja sa farme. Za izradu rastvora koristi se kalcijum hidroksid (kreč za kiseljenje). Kiseli kreč, za one koji ne znaju, nekada se koristio za pravljenje kiselih krastavaca. Pošto postoje različite vrste kreča, obavezno nabavite verziju za hranu, ako to odlučite. Ova tehnika se koristi od 1800-ih i može se koristiti za čuvanje jaja do 18 meseci.

Imajte na umu da je ovaj savet koristan samo za one koji kupuju ili imaju pri ruci sveža jaja sa farme.

Kako se to radi?

Jaja treba da budu sveže položena i neoštećena. Iako na jajima ne bi trebalo da bude ostataka, ona takođe treba da budu neoprana. (Prema svim izvorima, neoprano je IZUZETNO važno.)

Pošto su jaja krta, postoji spoljna sloj štiti ove pore. Kada se opere, to se uništava, što omogućava da kreč uđe u jaje tokom procesa. Kada se ne opere, premaz postaje zapečaćen mešavinom vode i kreča, čineći jaje spremnim za skladištenje u ostavi.

Neophodni materijali:

Tegle

kiseli kreč (kalcijum hidroksid)

Voda (bez hlora i fluorida)

Jaja (sveža, neoprana)

Pomešajte vodu i kreč za kiseljenje, u odnosu 1 litar prema 1 komadu kreča. Dodajte rastvor u teglu i uverite se da ima dovoljno da pokrije jaja za 5 cm. Mešajte rastvor dok se kreč ne rastvori. Zatim, lagano dodajte jaja. Osigurajte poklopac, a zatim odložite.

Kako se koristi?

Ova jaja možete koristiti isto, osim ako ih ne kuvate. Pošto su opne bile zapečaćene, ako ih prokuvate, morate napraviti malu rupu u ljusci, inače će eksplodirati. Kada izvadite jaja iz tegle, operite ih.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com