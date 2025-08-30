Ispod ovog drveta ni za živu glavu nemojte sedeti: Svako drugo dvorište ga ima, a niko ne zna koliko je otrovno

Orah je drvo koje nije zahtevno za uzgoj i uspeva u gotovo svim uslovima, a pod povoljnim okolnostima daje više plodova.

Još od davnina naši preci smatrali su orah depresivnim drvetom i verovali da su mnogi tragični događaji nastajali upravo ispod njega. Iako danas ovo deluje kao sujeverje, savremena istraživanja pokazuju da orah može biti opasan na specifičan način.

Zašto je orah opasan

Orah proizvodi velike količine ugljen-dioksida koji je teži od vazduha i zadržava se ispod krošnje. Ako zaspite ispod drveta u mirnom vremenu, postoji rizik od gušenja. Pored toga, orah oslobađa eterična ulja koja negativno utiču na rast drugih biljaka – zbog toga ispod njega često ne raste trava, a jedino bršljan uspeva.

Koren oraha je snažan i dubok, može podići beton i oštetiti temelje kuće. Stručnjaci savetuju da se orah ne sadi blizu kuće, parkinga ili drugih građevinskih objekata. Ako baš želite da ga posadite, držite ga dalje od kuće i sadite u jesen, dok letnji odmor provedite pod sigurnijim drvetom poput lipe.

Korisne osobine oraha

Uprkos opasnostima, orah je koristan: njegov plod je hranljiv, a grančica drveta leti može odagnati insekte. Konzumacija ploda je zdrava, ali umerena, jer u prevelikim količinama može izazvati neželjene efekte.

Zapamtite:

Iako je orah cenjen zbog ploda i hlada, njegov potencijalni rizik po zdravlje i imovinu zahteva oprez pri sadnji i boravku ispod njega.