Isprskajte WC-šolju popularnim sprejom, a onda izribajte – zablistaće poput nove!

Verovatno već svi imate sprej WD-40, pa isprobajte ovaj trik, jer će očistiti tvrdokorne naslage u wc šolji

A, przinaćete, to nije nimalo lak zadatak.

Pošto se radi o naslagama uzrokovanih uglavnom tvrdom vodom pa kad se to spoji s prljavštinom, dobijete mrlje koje ne sigurno želite gledati.

Kako sprej deluje?

Najpre zatvorite vodu i ispraznite kotlić, posebno ako vam voda konstantno pomalo curi u WC šolju (taj problem biste svakako trebali rešiti, jer će vam račun za vodu biti veći). Da bi ovaj trik bio uspešan, površina šolje bi trebala biti što više suva kako ostaci vode ne bi razredili WD-40.

Potom dobro protresite limenku i prskajte direktno na naslage koje želite ukloniti. Pustite neka deluje do nekih pet minuta, Zatim četkom za wc izribajte mrlje, radite to kružnim pokretima.

Ponovite postupak nekoliko puta kako bi uklonili sve naslage, posebno ako se radi o starim naslagama. Potom otvorite vodu i isperite šolju nekoliko puta. Obavezno nosite zaštitne rukavice dok ovo radite kako biste izbegli moguće iritacije.

Zašto WD-40 sprej pomaže?

On razgrađuje tvrdu vodu, rđu i mineralne naslage pa je nakupine u WC-u lakše ukloniti. Osim toga, ne sadrži jake hemikalije kao neki proizvodi čija namena je uklanjanje kamenca. Dobra je alternativa tradicionalnim abrazivnim proizvodima za čišćenje.

Još jedna prednost korištenja ovog proizvoda u wc-u je u tome što podmazuje unutrašnjost WC šolje i tako sprečava raznim naslagama da se zalepe za površinu i vremenom nagomilavaju, prenosi housedigest.com.

