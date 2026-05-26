Kako da ispržite ribu, a da ne usmrdite celu kuću: Samo dodajte 1 sitnicu u ulje i rešili ste problem zauvek

Ispržite ribu bez neprijatnog mirisa koji ostaje danima u zavesama. Ubacite jednu sitnicu u ulje i problem nestaje zauvek!

Popodne, tiganj na ringli, oslić čeka, a vi već znate šta sledi. Miris koji se u zavese, jastuke i kosu, pa traje do utorka. Zato ako želite da ispržite ribu bez onog teškog neprijatnog mirisa koji ostaje danima, postoji jedna sitnica koja taj problem rešava skoro u potpunosti.

Pet čačkalica u ulju, i to je cela mudrost

Trik je smešno jednostavan.

Kad zagrejete ulje u tiganju, pre nego što spustite prvi komad ribe, ubacite pet običnih drvenih čačkalica u vrelo ulje. Drvo upija deo onih jedinjenja koja inače šire intenzivan miris po stanu.

Rezultat osetite već posle prvog komada, vazduh u kuhinji ostaje skoro neutralan.

Šta se zapravo dešava u tiganju

Riba pušta isparljive masne kiseline koje se vežu za masnoću i izlaze sa parom. Drvo čačkalice se ponaša kao mali sunđer u ulju, hvata deo tih molekula pre nego što dospeju u vazduh panel kuhinje. Nije čarolija, nego obična fizika koju su domaćice koristile davno pre nego što su izvlakači postali norma.

Kako da ispržite ribu na veću količinu, a trik i dalje radi

Greška broj jedan. Kad pržite kilogram i po oslića ili šarana u komadima, pet čačkalica nije dovoljno do kraja. Posle drugog ili trećeg šaržiranja, izvadite ih kašikom i bacite nove. Stare su upile koliko su mogle, dalje samo plivaju.

Sasvim druga priča je kad pržite ribu na dubljem ulju u manjoj posudi. Tada je dovoljno tri čačkalice, jer je masa ulja manja, a kontakt brži.

Vodite računa da čačkalice budu od pravog drveta, ne od plastike obojene da liči na drvo, jer to ćete prepoznati po mirisu paljevine za par sekundi.

Pomaže li još nešto kad pržite ribu

Da, ali kao pojačanje, ne kao zamena.

Dok pržite, na susednoj ringli neka krčka šerpica sa vodom, sirćetom i jednim listom lovora. Para iz te šerpice neutrališe ostatke mirisa koji ipak pobegnu iz tiganja. Kad završite, ostavite tu smesu da se hladi na šporetu još pola sata.

Zvuči previše jednostavno da bi radilo, znamo. Probajte sledeći put kad spremate ribu i uporedite sa onim kako vam je kuhinja mirisala prošli put.

Razlika je očigledna, bez kupovine bilo kakvih sprejeva i osveživača.

A vi, imate li svoj trik protiv mirisa pržene ribe koji vam je ostao od bake ili komšinice? Napišite u komentarima, neka i drugi probaju.

