Iz kuhinje obavezno izbacite ovu stvar – samo priziva siromaštvo i bedu u kući.

Verovali ili ne, jedan od glavnih izvora negativne energije koja priziva siromaštvo u vaš dom jeste oštećeno posuđe. Okrnjene šolje, napukli tanjiri ili izgrebane šerpe, prema mnogim verovanjima, blokiraju protok pozitivne energije i prosperiteta. Zadržavanjem ovakvih predmeta šaljete poruku da ne zaslužujete novo i bolje, čime nesvesno kočite sopstveni napredak.

Zašto baš oštećeno posuđe?

Sve što je slomljeno ili oštećeno u sebi nosi energiju propadanja. Kada svakodnevno jedete ili pijete iz takvog posuđa, simbolično unosite tu negativnu energiju u sebe. Smatra se da to može negativno uticati ne samo na vaše finansije, već i na međuljudske odnose i opšte raspoloženje u kući.[2] Stari ljudi su govorili da napukli tanjir simbolizuje napukle odnose i finansijsku nestabilnost.

Vreme je za veliko spremanje

Proverite sve kuhinjske elemente. Sigurno ćete pronaći bar jednu šolju bez drške, tanjir sa „ožiljkom“ ili činiju koja je izgubila sjaj. Ma koliko da ste vezani za te predmete, vreme je da ih se rešite. Bacanjem oštećenog posuđa ne oslobađate samo fizički prostor, već pravite mesta za ulazak nove, sveže energije u vaš život. Otvarate vrata novim prilikama, boljim finansijama i srećnijim trenucima.

Mali korak za velike promene

Nemojte potcenjivati moć ovog jednostavnog čina. To nije samo bacanje starih stvari; to je svesna odluka da se oslobodite svega što vas sputava. Zamena starog i oštećenog posuđa novim može biti simboličan početak novog poglavlja u vašem životu. To je investicija u blagostanje i jasan znak da ste spremni za bolje stvari koje vam život nudi.

