Iz mašine za pranje veša širi se smrad? Koristite ovaj prirodni sastojak jednom mesečno i rešićete problem

Mašina za pranje veša je nenadmašan pomoćnik u kući koji čini odeću i rublje besprekorno čistim, ali često iz nje izbija ustajali, vlažan miris koji prljavština i bakterije učine nepodnošljivim.

Uzrok neprijatnog mirisa krije se u zaostatku vlage u bubnju i na gumenoj brtvi vrata nakon pranja. Ostaci deterdženta i omekšivača nakupljaju se u pregradi i unutrašnjim cevima, stvarajući naslage koje hrane plesan i bakterije. Ako perete na niskim temperaturama ili ostavite mokro rublje predugo u bubnju, pogoduju se uslovi za razvoj mikroorganizama.

Kristalna soda kao moćni saveznik

Kristalna soda, poznata i kao natrijum karbonat, nije ista stvar kao soda bikarbona. Dok je soda bikarbona (NaHCO₃) blaža i jestiva, kristalna soda (Na₂CO₃) je nejestiva, snažno alkalna i izuzetno efikasna u razgradnji tvrdokornih naslaga masnoća, kamenca i ostataka deterdženta. Upravo su ti ostaci najčešći uzrok ustajalog mirisa u mašini za pranje veša.

Kako primeniti?

U potpuno prazan bubanj naspite 50 dkg kristalne sode i pokrenite program na 60 °C. Viša temperatura uništava mikroorganizme, dok soda hemijski uklanja naslage deterdženta i omekšivača. Ukoliko se mašina dugo nije čistila, postupak ponovite jednom mesečno—ili češće ako je upotreba intenzivna.

Održavanje je ključno

Posle svakog pranja obrišite vlagu sa gumenog zaprtivka i ostavite vrata i ladicu otvorene nekoliko minuta da se unutrašnjost provetri. Redovna ventilacija i suvo okruženje sprečavaju formiranje novih naslaga i ponovni razvoj neprijatnog mirisa. Ovaj jednostavan trik ne samo da garantuje sveže mirisno rublje, već i produžava vek trajanja same mašine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com