Izbeljivač vam više ne treba: Čarape će biti besprekorno bele ako ih operete sa jednom namirnicom

Posle ovoga biće bele kao sneg.

Nema ništa bolje nego kada obujete tople čarape tokom hladnijih sezona, ali može biti frustrirajuće kada vaše omiljene bele čarape izađu iz veš mašine i dalje prljave i izbledele.

Bele čarape mogu biti problematične jer mrlje od znoja postaju mnogo vidljivije na tkanini i mogu se nakupljati tokom vremena, što znači da ih nije moguće očistiti običnim deterdžentom za pranje veša.

Iako često posežemo za izbeljivačem za beljenje veša, to je jedan od najgorih izbora za pranje čarapa, jer hlor može izazvati hemijsku reakciju koja samo pojačava mrlje umesto da ih ukloni.

Olivija, stručnjakinja iz ,,ClothesLyne“-a, je podelila savet za pranje belih čarapa uz pomoć limunovog soka, on jer sadrži kiseline koje mogu razgraditi čak i najtvrdokornije mrlje.

Olivija je rekla: „Limunov sok je poznat po svojim svojstvima uklanjanja mrlja. Bilo da je u pitanju sos od paradajza, mastilo ili crno vino, nekoliko kapi limunovog soka može učiniti čuda u uklanjanju mrlja.“

„Visok sadržaj limunske kiseline u limunu efikasno razgrađuje mrlje, ostavljajući našu odeću besprekorno čistom.“

Možda deluje jednostavno, ali limunska kiselina u limunovom soku može duboko prodreti u tkaninu čarapa i razgraditi razne mrlje, kao što su prljavština, znoj, pa čak i masnoću.

Limunov sok ne samo da uklanja mrlje, već ima i blaga svojstva izbeljivanja, pa će vratiti čarape u njihovu prvobitnu belinu i učiniti ih da izgledaju kao nove.

Kako koristiti limunov sok za uklanjanje mrlja sa belih čarapa

Sve što treba da uradite je da dodate pola šolje limunovog soka u fioku za deterdžent u mašini za pranje veša i stavite čarape na ciklus sa toplom vodom dok perete beli veš.

Ako želite, možete dodati i četvrtinu šolje limunovog soka tokom poslednjeg ispiranja, što neće potpuno ukloniti mrlje, ali će pomoći da odeća bude mekša.

Kada se čarape potpuno osuše, stavite ih na ciklus sa niskom temperaturom u mašini za sušenje ili ih okačite da se osuše na vazduhu.

Međutim, ako želite da budete sigurni da su mrlje potpuno nestale, okačite čarape na sunčanoj svetlosti jer će ultravioletno zračenje iz sunčeve svetlosti pojačati svojstva limunovog soka za uklanjanje mrlja.

Olivija je objasnila: „Moć limunovog soka dolazi od visokog sadržaja limunske kiseline, koja, kada se kombinuje sa sunčevom svetlošću, deluje kao prirodni izbeljivač. Razgrađuje molekule boje koje čine belu odeću dosadnom i vraća joj svetlinu.“

Čarape će biti čiste, sveže, a mrlje će nestati.

Međutim, ako i dalje imate problema sa mrljama na belim čarapama, pokušajte ponovo da ih operete sa limunovim sokom ili ih potopite preko noći u kadu sa toplom vodom i limunovim sokom.

Takođe, možete učiniti limunov sok mnogo snažnijim ako u njega dodate so, jer će so pomoći da se poveća dejstvo limunske kiseline, čineći ga moćnijim sredstvom za čišćenje.

Olivija je rekla: „Pokušajte da kombinujete limunov sok sa solju kako biste ga učinili još efikasnijim odstranjivačem mrlja. Abrazivna svojstva soli u kombinaciji sa kiselinom limuna razgrađuju i uklanjaju mrlje.“

Dodala je: „Dakle, zapamtite, sledeći put kada mrlja ne bude mogla da se skine, nemojte brinuti. Iskoristite moć limunovog soka i pustite ga da radi svoj posao.“

