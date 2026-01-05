Iznos novca u gotovini koji uvek treba da imate u kući – cifra će iznenaditi mnoge

Za hitne slučajeve ili kako se popularno kaže „crne dane“, ne treba kod kuće da imate samo važne prehrambene proizvode, već i gotovinu

Stručnjaci za prava potrošača preporučuju da je novac najsigurnije čuvati u sefu.

Za hitne slučajeve ili kako se popularno kaže „crne dane“, ne treba kod kuće da imate samo važne prehrambene proizvode, nego i nešto novca u gotovini. Postoji preporuka za tačan iznos po domaćinstvu.

Nemačka kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) kreirala je listu za desetodnevnu hitnu zalihu koju bi svaki građanin trebao da ima kod kuće u slučaju kriznih situacija.

Zalihe za hitne slučajeve uključuju svakodnevne namirnice poput vode ili pirinča, ali i lekove i gotovinu. Iako postoji precizan popis BKA za namirnice, postoji relativno malo informacija o količini gotovine za hitne slučajeve. BKA vodič samo spominje da treba da imate “dovoljnu količinu keša kod kuće”, ali ne navodi tačan iznos.

S druge strane, austrijske vlasti preporučuju “500 evra po domaćinstvu u malim novčanicama”. Važno je da ne ostavljate gotovinu za hitne slučajeve u stanu ispod dušeka ili knjiga, piše Feniks magazin.

Stručnjaci za prava potrošača preporučuju da je novac najsigurnije čuvati u sefu. Ako kod kuće nemate sef, potražite što bolje skrovište. Naravno, bankari će vam uvek reći da je banka najsigurnije mesto za vaš novac.

Imajte na umu da voda ili vlaga mogu oštetiti papirni novac, pa ga dobro zaštitite. Važnost gotovog novca pokazala se kada je u celoj Nemačkoj došlo do problema sa plaćanjem karticama.

