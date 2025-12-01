Iznova perete veš, a omekšivač ne miriše? Uz ovu caku, odeća će mirisati i do 7 dana

Omekšivač ne miriše i odeća gubi svežinu? Otkrijte trik koji produžava miris veša do 7 dana i sprečava najčešće greške tokom pranja.

Verovatno ste barem jednom, a možda to radite i sada, napravili neke od najčešćih grešaka prilikom pranja veša. Odeća se brzo troši, boje blede, a omekšivač ne miriše – iako ste ga pažljivo dodali u mašinu.

Stručnjaci upozoravaju da je vreme da ispravite te sitnice koje prave ogromnu razliku u svežini, mirisu i dugotrajnosti vaše garderobe.

Jedna od ključnih grešaka je pranje na previsokim temperaturama. Odeća zadržava oblik i boju znatno duže ako se pere na nižim temperaturama. Uz kvalitetan deterdžent i dobru veš mašinu, hladna ili mlaka voda može ukloniti prljavštinu jednako efikasno kao i vrela.

Visoke temperature (do 90°C) treba rezervisati samo za posteljinu, peškire i krpe koje želite da dezinfikujete. Sve ostalo – od majica do donjeg veša – bolje je prati na nižim temperaturama kako biste izbegli oštećenja i nepotrebno trošenje.

Previše deterdženta ili omekšivača

Višak deterdženta može začepiti posudu za deterdžent i uzrokovati neugodan miris, a previše omekšivača čini da se odeća teže ispira. Pažljivo pročitajte doze navedene na pakovanju i ne zaboravite da koristite mernu posudu. Ako su vaše stvari jako prljave, koristite taj način pranja ili pokrenite 2 ciklusa.

Koristite omekšivač za svu odeću

Osim što tkanina postaje baršunasta, omekšivač olakšava peglanje. Međutim, tokom vremena se smanjuje i apsorpcija tkanine, tako da je bolje da ga ne koristite za pranje peškira, sportske odeće ili drugih predmeta od mikrovlakana, elastina ili spandeksa.

Prekomerno pranje farmerki

Proizvođači farmerki imaju radikalno mišljenje o ovoj tački. Oni savetuju da odustanete od mašinskog pranja kako bi sačuvali boju duže.

Ako niste spremni da sledite ovu preporuku, optimalan interval između 2 pranja je razdoblje od 2 do 6 meseci, zavisno od toga koliko često nosite farmerke i na pojedinačne karakteristike vašeg tela.

Pogrešno sušenje

Nepravilno sušenje utiče na vašu odeću nepovoljno kao i neispravno pranje. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da izbegnete greške:

– Nemojte previše koristiti automatsko sušenje: to čini vaše stvari istrošenima i brže gube boju. Nemojte ga koristiti za suvu i osetljivu tkaninu.

– Nemojte kačiti na žicu pletene i vunene predmete jer će izgubiti svoj oblik. Sušite ih na peškiru na vodoravnoj površini.

– Pre kačenja rublja, protresite ga kako biste sprečili gužvanje.

Loše održavanje mašine za veš

Prljavština, ostaci deterdženta i sve što se nakuplja u veš mašini tokom vremena, pre ili kasnije će doći na vašu odeću, što će dovesti do loših mirisa i belih mrlja. Da biste to sprečili, sledite nekoliko jednostavnih pravila o održavanju:

– Ispraznite mašinu nakon svakog pranja.

– Nakon svakog pranja uklonite preostali deterdžent iz gume na vratima.

– Redovno posušite deo za deterdžent.

– Jednom mesečno, upalite mašinu „na prazno“ s deterdžentom i sredstvom za dezinfekciju.

Ako ste primetili da omekšivač ne miriše na vašoj odeći, vreme je da preispitate rutinu pranja. Male greške poput pretrpanog bubnja, pogrešnog ciklusa ili previše deterdženta mogu potpuno poništiti efekat omekšivača. Uz par jednostavnih koraka, odeća može zadržati svežinu i miris čak do 7 dana – bez dodatnog truda, samo uz pametniji pristup pranju.

