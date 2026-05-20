Jaja u frižideru okrenite na ovaj način, niste ni svesni koliko smanjuje rizik od kvarenja

Verovatno niste razmišljali o tome, ali način okretanja jaja u frižideru ima i te kako uticaja na dužinu svežine jaja i sprečavanje kvarenja.

Jeste li znali da postoji pravilan način čuvanja jaja u frižideru?

Da bi sačuvali ispravnost i svežinu jaja što je duže moguće, treba ih čuvati sa šiljatim krajem okrenutim nadole. Ovo čuva njihovu unutrašnju strukturu i smanjuje rizik od kvarenja.

Stručnjaci za bezbednost hrane potvrđuju ovu metodu, i naglašavaju da je za prosečnog potrošača pravilno hlađenje ipak daleko važnije, piše Simply Recipes.

Zašto je način okretanja jaja važan

Razlog za ovu metodu čuvanja leži u vazdušnom mehuru koji se nalazi na širem, zaobljenom kraju jajeta. Čuvanjem jaja sa ovim krajem okrenutim nagore, žumance ostaje centrirano, a vazdušni džep je stabilan. Lisa Stil, uzgajivačica pilića pete generacije i autorka, objašnjava šta se dešava kako jaja stare.

„Na širokom, zaobljenom kraju svakog jajeta nalazi se vazdušni mehur. Kako jaje stari, taj mehur se širi, omogućavajući vazduhu i bakterijama da uđu u jaje kroz pore u ljusci“, kaže ona. Pošto je vazdušni mehur lakši od ostatka jajeta, ako je okrenut nadole, pokušaće da se podigne, potencijalno povlačeći bakterije ka žumancetu.

Prakse komercijalne proizvodnje

Ako ste ikada pogledali jaja kupljena u prodavnici, verovatno ste primetili da su već pravilno upakovana. „Komercijalno proizvedena jaja u Sjedinjenim Državama pakuju se sa šiljatim krajem okrenutim nadole i širokim, zaobljenim krajem okrenutim nagore“, potvrđuje dr Kenet E. Anderson, profesor emeritus nauke o živini na Državnom univerzitetu Severne Karoline.

„Ovaj položaj drži vazdušni mehur na vrhu jajeta i deo je standardnih praksi osmišljenih da pomognu u održavanju kvaliteta jaja tokom skladištenja i distribucije.“

Koliko je važna orijentacija?

Ipak, nema potrebe za panikom ako slučajno okrenete kutiju za jaja naopačke ili na bok. Stručnjaci ističu da orijentacija postaje važnija što se jaja duže čuvaju. „Ako ćete ih koristiti u roku od nedelju ili dve, orijentacija verovatno nije bitna.

Potrebno je neko vreme da se mehur vazduha primetno proširi“, uverava Stil. Dakle, ako kupujete jaja na veliko ili pravite zalihe, vredi obratiti pažnju da se uverite da je šiljati kraj okrenut nadole.

Hlađenje je i dalje najvažnije

Svi stručnjaci se slažu da, iako je orijentacija važna za dugoročni kvalitet, pravilno hlađenje je daleko važnije. „Najvažnije za potrošače je da jaja u frižideru drže na 4°C ili niže i da izbegavaju da ih ostavljaju na sobnoj temperaturi duže vreme“, kaže dr Anderson.

Eliza Maloberti, menadžerka za bezbednost hrane u Američkom odboru za jaja, preporučuje čuvanje jaja u originalnim kutijama u glavnom odeljku frižidera, a ne na vratima, gde temperature češće variraju. Posuda, kaže ona, pomaže u smanjenju gubitka vlage i sprečava da jaja apsorbuju mirise iz druge hrane u frižideru.

