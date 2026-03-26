Jastuk od guščijeg perja ili sintetički? Evo koji je najbolji

Koliko puta ste se probudili ukočeni, sa bolom u vratu ili bez energije? Možda problem nije u madracu – već u jastuku.

Večno pitanje koje mnoge muči jeste: jastuk od guščijeg perja ili sintetički – šta je zapravo bolji izbor?

Odgovor nije tako jednostavan, ali razlika postoji – i ona se i te kako se oseća.

Jastuk od guščijeg perja poznat je po svojoj mekoći i luksuznom osećaju. Lako se prilagođava obliku glave i vrata, što mnogima daje osećaj “utonuća” i potpune udobnosti. Ako volite mekan jastuk koji se oblikuje po vama – ovo je često prvi izbor.

Ali postoji i druga strana. Ovakav jastuk može izgubiti oblik tokom vremena i nije idealan za osobe sklone alergijama.

S druge strane, sintetički jastuci su praktičniji i pristupačniji. Oni zadržavaju oblik duže, lakši su za održavanje i često su bolji izbor za osobe koje imaju problema sa alergijama. Ako tražite stabilniju podršku za vrat – sintetički jastuk može biti pogodniji.

E sad, pravo pitanje je – šta vama više odgovara?

Ako spavate na stomaku ili volite mekan osećaj, jastuk od guščijeg perja može biti pravi izbor. Ali ako spavate na leđima ili boku i treba vam čvršća podrška – sintetički često daje bolje rezultate.

Jedan praktičan savet koji mnogi zanemaruju: ne birajte jastuk samo po materijalu, već i po visini i tvrdoći. Čak i najbolji jastuk od guščijeg perja ili sintetički neće vam odgovarati ako ne podržava pravilno vrat.

Još jedna stvar je i održavanje. Sintetički jastuci se lakše peru i brže suše, dok perjani zahtevaju više pažnje.

Možda očekujete jasan odgovor – koji je bolji? Istina je da ne postoji univerzalno rešenje. Sve zavisi od vaših navika spavanja i ličnih preferencija.

Jastuk od guščijeg perja ili sintetički može biti odličan izbor – ali samo ako odgovara vašem telu. Ako se budite odmorno i bez bolova, već ste napravili pravi izbor. Ako ne – možda je vreme da promenite jastuk i konačno počnete da spavate kako treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com