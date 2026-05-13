Jedan jeftin detalj će osvežiti svaki dom, neće vas ništa koštati a izgleda luksuzno i bogato

Sveže rezano cveće, posebno aranžmani koje vidimo u domovima poznatih, pravi su luksuz. Jedan jeftin detalj će osvežiti vaš dom.

Često vidimo jedan jeftin detalj po stanovima koji izgledaju bogato i luksuzno. Postoji mnogo saveta kako da se vešto kombinuje i da izgleda luksuzno i bogato.

Ne morate imati milione na računu da biste uneli dašak prirode i topline u svoj dom. Cvetni aranžmani kojima se poznate ličnosti vole da se hvale na društvenim mrežama zapravo dostupni svima

Zapanjujući cvetni aranžmani koje u poslednje vreme viđamo u domovima poznatih ličnosti sastoje se od divljeg poljskog cveća, ali i onog koje nalazimo u većini bašta, samo ih treba vešto kombinovati, a čak ni to nije posebno teško uz nekoliko saveta.

Pitate se koje vrste cveća bi trebalo da izaberete, u kojim bojama, kako da ih kombinujete…

Samo pogledajte šik domove Rouzi Hantington-Vajtli ili Džesike Albe i dobićete ideju za vaš aranžman, a onda krenite u šetnju i…

Igrajte se sa granama

Jedan od trenutno popularnih trendova je upotreba različitih tekstura, kombinovanje ne samo različitih vrsta cveća već i oblika, sorti, grana, latica, boja. Da biste stvorili jedan jeftin detalj, jedinstveni cvetni aranžman, obogatite ga zanimljivom granom.

Sasvim je jednostavno: stavite velike grane u efektan bokal ili vazu napunjenu sa dosta vode, koja će sprečiti da njihova težina prevrne posudu, i dodajte cveće oko nje.

Cveće ne mora biti u vazi

Ko kaže da cveće uvek mora da stoji u vazi na stolu ili polici. Zašto je ne pretvorite u umetničku instalaciju i postavite je na zid. Izgledaju sjajno kada vise sa plafona ili „lebde“ na zidu.

Suvo cveće umesto svežeg

Trend suvog cveća koje uključuje razne vrste trava raste u popularnosti poslednjih nekoliko godina i privući će one koji su frustrirani kratkim vekom sveže rezanog cveća.

Aranžmani od sušenih sveća imaju neutralnu paletu boja i zanimljivu teksturu, a najtraženiji su divlji sušeni cvetovi. Zato, kada krenete na kratak izlet van grada, počnite da tražite cveće koje će ukrasiti vaš dom.

Monohromatska paleta

Monohromatski aranžmani su takođe sve popularniji, i to u neutralnim paletama boja. Zemljane i neutralne nijanse, posebno nijanse prljavo ružičaste, u keramičkim vazama su posebno popularne među poznatim ličnostima.

Da biste to postigli, stavite cveće u različitim nijansama iste boje u vazu, ali obavezno uključite različite oblike i teksture cveća kako bi aranžman izgledao što zanimljivije, preporučuju stručnjaci.

