Jedan jeftin i jednostavan sastojak brzo uklanja neprijatan miris iz frižidera – nije ni kafa, a ni soda bikarbona

Nije baš uobičajeno, ali je jeftino, jednostavno i delotvorno.

Frižider je često stecište različitih mirisa zbog hrane koju sadrži, ali ne brinite – postoji jednostavan trik za uklanjanje svih tih neželjenih mirisa. I nije u pitanju kafa!

Neki neprijatni mirisi mogu se pojaviti u frižideru zbog kvarenja hrane ili prolivene tečnosti, a ponekad nije lako očistiti sve to. Međutim, postoji efikasan način da se oslobodite tih mirisa koristeći narodne metode i jedan sastojak koji je lako dostupan.

Prvo izbacite ono što pravi neprijatan miris

Prvo treba pronaći izvor mirisa i ukloniti ga, a zatim očistiti frižider. Isključite ga iz struje, izvadite sav sadržaj i detaljno operite unutrašnjost. Nakon toga, dobro provetrite frižider.

Zatim iskoristite ovaj sastojak

Jedan popularan sastojak za rešavanje mirisa u frižideru i koji nije kafa je kreda. Stavite 2-3 komada krede na svaku policu. Kreda će brzo upiti sve mirise i osigurati da vaš frižider uvek miriše sveže. Možete redovno menjati kreda kako biste održali svežinu vašeg frižidera i sprečili pojavu neprijatnih mirisa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com