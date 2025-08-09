Jedan mali uređaj iz kupatila otapa led iz zamrzivača bukvalno za 10 minuta. Jeste li već probali ovaj neobičan trik?

Uobičajeni saveti za odmrzavanje preporučuju da jednostavno isključite uređaj i pustite led da se sam otopi, ali postoji jednostavnije rešenje koje će veoma ubrzati ovaj proces.

Prema Whirlpool-u, najlakši način da odmrznete zamrzivač je jednostavno da pustite led da se sam otopi. Nakon što isključite uređaj, ostavite vrata otvorena i sačekajte da se led sam otopi.

Međutim, ovo često može potrajati dosta vremena, što odmrzavanje čini malo mučnim. Ali ako želite da se zamrzivač odmrzne za samo deset minuta, ovo je prava stvar za vas.

Na Facebook stranici Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks, korisnik Vine Whitney postavio je pitanje entuzijastima za čišćenje: „Koji je najsigurniji način da se odmrzne zamrzivač?“

Pratioci su odmah pritekli u pomoć i podelili svoj savet za brzo i jednostavno odmrzavanje. Predloženo je mnogo različitih tehnika, ali najpopularniji odgovori su predložili korišćenje fena za kosu.

„Isključite frižider, uzmite fen, činije i peškire“, predložio je jedan komentator.

„Stavio sam lonce i peškire. Koristio sam fen za kosu na toplo nekoliko minuta, a zatim na hladnom“, pročitao sam sličan savet.

„Koristio sam fen. Lepo i brzo, ali nemojte ga stavljati previše blizu leda koji kaplje“, upozorili su.

„Fen za kosu. To je posao od 10 minuta“, napisali su.

„Uvek koristim fen“, složili su se sa trikom.

Kako više ne biste imali problema sa ledom, potrebno je da primenite mali trik kojim ćete sprečiti njegovo nastajanje.

Verovali ili kuhinjsko ulje je spas.

Postupak:

Otopite friz, a potom ga lepo operite i izbrišite suvom krpom. Nakon toga, na parče vate ili staru krpu sipajte malo ulja i prebrišite zidove. I to je sve.

Videćete da se led više neće gomilati kao pre.

(24sata.hr)

