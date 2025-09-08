Jedan neobičan sastojak koji se nalazi u svakoj kući će biti najbolji za vašu baštu ove jeseni

Jedan sastojak koji se nalazi u svakoj kući će biti najbolji za vašu baštu ove jeseni!

Možda zvuči neobično, ali ljuti začin poput čilija može igrati važnu ulogu u vašem vrtu s dolaskom hladnijih dana, naročito za one koji brinu o pticama.

Ptice tokom zime često ostaju bez hrane i oslanjaju se na ljudsku pomoć kako bi preživele. Prah čilija može pomoći da zaštitite hranu koju ostavljate pticama i sprečite druge životinje da je ukradu i pojedu.

Zbog masovnog opadanja broja insekata – čak 80% manje u poslednjih 20 godina zbog gubitka staništa i klimatskih promena – ptice imaju daleko manje izvora hrane, što ih dovodi u opasnost od gladi.

Glavni problem kod ostavljanja hrane za ptice jeste taj što druge životinje, poput veverica i lisica, pokušavaju da je ukradu.

Tu dolazi čili u prahu. U smesu semenki, kikirikija i voća, ili čak u hlebne mrvice, dodajte malo čilija. Zanimljivo je da čili u prahu uopšte ne smeta pticama, dok ga veverice i lisice izbegavaju, čime osiguravate da hrana ostane isključivo za ptice.

(24sata.hr)

