Jedan neočekivani sastojak iz kuhinje obožava većina baštenskog cveća, ima iznenađujuće sjajan efekat

Kora pomorandže je jedan neočekivani sastojak koji obožavaju mnoge biljke, Predstavlja izvrstan dodatak kompostu i biljke sjajno reaguju.

Ljubitelji cveća sve više koriste ovaj jednostavan trik, a najbolje od svega je što vam je sve već na dohvat ruke. Jedan neočekivani sastojak koji svakodnevno koristimo u kuhinji, često bez razmišljanja, i skoro uvek završi u smeću. Međutim, upravo taj sastojak može imati iznenađujuće sjajan efekat na vaše biljke.

Danas sve više tražimo prirodna rešenja i želimo da izbegnemo hemikalije u bašti. Ovi mali kućni saveznici postaju pravo otkriće. Pored toga što su potpuno besplatni, jednostavni za upotrebu i ekološki prihvatljivi, mogu pomoći vašem cveću da raste zdravije, bujnije i otpornije na svakodnevne izazove.

Ako ste mislili da su vam potrebni skupi proizvodi za lepu i negovanu baštu, jedan neočekivani sastojak iz kuhinje bi vas mogao ubediti u suprotno.

Tajna se krije u kori pomorandže.

Da, dobro ste pročitali: kore pomorandže su bogate hranljivim materijama kao što su kalijum, fosfor i azot, koji su neophodni za rast i razvoj biljaka. Pored toga, sadrže prirodna eterična ulja čiji miris odbija neke od najčešćih baštenskih štetočina, poput lisnih uši i mrava.

Kako koristiti kore pomorandže u bašti?

Kao prirodno đubrivo

Kore pomorandže možete osušiti i samleti u prah, a zatim ga posuti oko biljaka ili nežno umešati u zemlju. Na ovaj način, hranljive materije će se postepeno oslobađati i obogatiti zemljište.

Kao dodatak kompostu

Ako imate kompost, kore pomorandže će biti odličan dodatak. One ubrzavaju razgradnju i povećavaju hranljivu vrednost komposta.

Protiv štetočina

Možete raširiti sveže kore oko biljaka ili ih plitko zakopati u zemlju. Njihov intenzivan miris deluje kao prirodni repelent.

Tečno đubrivo

Potopite kore u vodu nekoliko dana, zatim procedite i zalijte biljke ovom tečnošću. Ovaj „čaj“ od kore pomorandže nežno hrani biljke i podstiče njihov rast.

Na šta treba obratiti pažnju?

Iako je to prirodno rešenje, važno je ne preterivati. Previše citrusa može zakiseliti zemljište, što nije pogodno za sve vrste cveća.

Ipak, preporučuje se dobro pranje kora pre upotrebe kako bi se uklonili mogući ostaci pesticida.

