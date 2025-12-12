Jedan pogrešan korak i vaš TV je uništen: Ovo je greška pri čišćenju koju svi često pravimo

Svi pravimo fatalan pogrešan korak koji uništava televizor! Ako to radite, slika se trajno kvari. Prestanite odmah i sačuvajte ekran!

Svi pravimo istu grešku, a ne znamo koliko šteti. Samo jedan pogrešan korak može uništiti ekran – evo kako da ga zaštitite od ogrebotina!

Tokom jesenjih i zimskih večeri, dnevna soba često postaje centar zbivanja, bilo da se organizuje porodična „filmska noć“, zajedničko gledanje utakmica ili maraton omiljene serije. Ali idila brzo nestaje kada na ekranu primetite mutan odraz, tragove prstiju ili prašinu.

Većina tada instinktivno posegne za kuhinjskim ubrusom ili bilo kojim sprejem koji se nađe pri ruci. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvo „brzo rešenje“ može da napravi više štete nego koristi.

Najčešća greška koja oštećuje ekran

Nezavisna britanska potrošačka organizacija „Which?“ upozorava da brisanje televizora kuhinjskim ubrusima može trajno da ošteti ekran, posebno kod modernih LED i OLED modela. Ove površine premazane su zaštitnim slojem koji se lako izgrebe, a naizgled bezopasan papir može ostaviti mikroskopske ogrebotine koje narušavaju kvalitet slike.

Stručnjaci ističu da su savremeni ekrani izuzetno osetljivi i da pregruba vlakna ili agresivna sredstva mogu ukloniti zaštitni premaz, što dugoročno utiče na prikaz boja i oštrinu slike.

Kako pravilno očistiti TV kao profesionalac

Umesto kuhinjskog ubrusa, preporučuje se korišćenje mekane, suve krpe od mikrofibera, iste kakva se koristi za čišćenje naočara. Pravilno čišćenje je jednostavno i ne košta ništa:

Isključite televizor i ostavite da se ekran ohladi.

Mikrofiber krpom nežno pređite preko površine kružnim pokretima, bez pritiska.

Za tvrdokorne mrlje, blago navlažite krpu vodom ili namenskim sredstvom (nikada ne prskajte tečnost direktno na ekran!).

Samsung savetuje da se čišćenje radi u dva koraka – prvo lagano vlažnom krpom, a zatim suvom, kako bi se uklonio višak vlage i sprečili tragovi. Za prašinu u uglovima idealan je komprimovani vazduh.

Dva koraka do kristalne slike

Na kraju krajeva, sve se svodi na jednu stvar: stručnjaci poručuju da budete nežni. Ne dozvolite da vam pogrešan korak uništiti ugođaj gledanja omiljenih serija. Uz mikrofiber i malo strpljenja, vaš televizor će vas služiti dugi niz godina uz kristalno jasnu sliku.

