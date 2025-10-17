Jedan sastojak iz kuhinje uklanja i najtvrđe naslage u WC šolji – bez ribanja i skupih sredstava

Ostavite ovaj sastojak preko noći i ujutru WC šolja zablista kao nova – bez hemikalija i ribanja
Većina nas se bar jednom mučila sa tvrdokornim flekama u WC šolji. Čak ni snažna sredstva i dugo ribanje ne uklanjaju kamenac koji se nataloži ispod ivice. Ali postoji jedan jednostavan sastojak iz kuhinje koji radi dok vi spavate – ujutru će WC šolja zablistati kao nova.
Zašto se kamenac pojavljuje u WC šolji?
Tamne naslage u WC šolji nastaju od očvrslog kalcijuma i magnezijuma, a često poprime i braon boju zbog taloženja. Čak i varikina ili dugo ribanje ponekad ne uklanjaju problem, što je potvrdila korisnica foruma Mumsnet pod nadimkom BewareTheBeardedDragon:
„Ispod ivice WC šolje imam kamenac koji nikako ne mogu da skinem. Probala sam hemijska sredstva i ribala, ali bez uspeha. Da li neko ima proverene trikove?“
Brzo i jednostavno: sastojak iz kuhinje za blistavu WC šolju
Mnogi korisnici foruma predlažu jednostavno rešenje:
Koraci:
- Natopite toalet papir belim sirćetom ili limunovim sokom.
- Umetnite papir ispod ivice WC šolje.
- Ostavite preko noći.
- Sledećeg dana uklonite kamenac starom kašikom ili blagim struganjem.
- Po potrebi ponovite.
Ovo je praktično rešenje koje ne zahteva hemikalije, skupo sredstvo ili naporno ribanje.
Sličan trik za slavine i tuševe
Ovo rešenje podseća na popularni metod za čišćenje slavina: pamučna krpa ili kesica natopljena sirćetom omekša kamenac i otkriva sjaj metalnog površinskog sloja. Belo sirće je efikasno, jeftino i dostupno u svakoj kući.
Alternativne metode
Neki korisnici su podelili i druga iskustva:
- Struganje kamenca ispod ivice uz pomoć noža i krpe, a zatim ispiranje vrelom vodom.
- Korišćenje prenosivog bidea za temeljno uklanjanje taloga.
Rezultat: WC šolja izgleda kao nova, miris je neutralisan, a kamenac nestaje bez jakih hemikalija.
Saveti stručnjaka
- Uvek koristite zaštitne rukavice.
- Nikada ne mešajte hemijska sredstva sa prirodnim sastojcima poput sirćeta, limuna ili sode bikarbone – može doći do opasnih reakcija.
- Redovno čišćenje sprečava nakupljanje tvrdokornog kamenca.
Probajte ovaj jednostavan trik i vaša WC će zablistati kao nov. Podelite iskustvo sa prijateljima ili u komentarima – praktični saveti poput ovog olakšavaju čišćenje svima.
