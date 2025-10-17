Jedan sastojak iz kuhinje uklanja i najtvrđe naslage u WC šolji – bez ribanja i skupih sredstava

Ostavite ovaj sastojak preko noći i ujutru WC šolja zablista kao nova – bez hemikalija i ribanja

Većina nas se bar jednom mučila sa tvrdokornim flekama u WC šolji. Čak ni snažna sredstva i dugo ribanje ne uklanjaju kamenac koji se nataloži ispod ivice. Ali postoji jedan jednostavan sastojak iz kuhinje koji radi dok vi spavate – ujutru će WC šolja zablistati kao nova.

Zašto se kamenac pojavljuje u WC šolji?

Tamne naslage u WC šolji nastaju od očvrslog kalcijuma i magnezijuma, a često poprime i braon boju zbog taloženja. Čak i varikina ili dugo ribanje ponekad ne uklanjaju problem, što je potvrdila korisnica foruma Mumsnet pod nadimkom BewareTheBeardedDragon:

„Ispod ivice WC šolje imam kamenac koji nikako ne mogu da skinem. Probala sam hemijska sredstva i ribala, ali bez uspeha. Da li neko ima proverene trikove?“

Brzo i jednostavno: sastojak iz kuhinje za blistavu WC šolju

Mnogi korisnici foruma predlažu jednostavno rešenje:

Koraci:

Natopite toalet papir belim sirćetom ili limunovim sokom.

Umetnite papir ispod ivice WC šolje.

Ostavite preko noći.

Sledećeg dana uklonite kamenac starom kašikom ili blagim struganjem.

Po potrebi ponovite.

Ovo je praktično rešenje koje ne zahteva hemikalije, skupo sredstvo ili naporno ribanje.

Sličan trik za slavine i tuševe

Ovo rešenje podseća na popularni metod za čišćenje slavina: pamučna krpa ili kesica natopljena sirćetom omekša kamenac i otkriva sjaj metalnog površinskog sloja. Belo sirće je efikasno, jeftino i dostupno u svakoj kući.

Alternativne metode

Neki korisnici su podelili i druga iskustva:

Struganje kamenca ispod ivice uz pomoć noža i krpe, a zatim ispiranje vrelom vodom.

Korišćenje prenosivog bidea za temeljno uklanjanje taloga.

Rezultat: WC šolja izgleda kao nova, miris je neutralisan, a kamenac nestaje bez jakih hemikalija.

Saveti stručnjaka

Uvek koristite zaštitne rukavice.

Nikada ne mešajte hemijska sredstva sa prirodnim sastojcima poput sirćeta, limuna ili sode bikarbone – može doći do opasnih reakcija.

Redovno čišćenje sprečava nakupljanje tvrdokornog kamenca.

Probajte ovaj jednostavan trik i vaša WC će zablistati kao nov. Podelite iskustvo sa prijateljima ili u komentarima – praktični saveti poput ovog olakšavaju čišćenje svima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com