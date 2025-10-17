Jedan sastojak iz kuhinje uklanja i najtvrđe naslage u WC šolji – bez ribanja i skupih sredstava

Foto: Instagram.com/spontaneous.diy.mom (Printscreen)

Ostavite ovaj sastojak preko noći i ujutru WC šolja zablista kao nova – bez hemikalija i ribanja

Većina nas se bar jednom mučila sa tvrdokornim flekama u WC šolji. Čak ni snažna sredstva i dugo ribanje ne uklanjaju kamenac koji se nataloži ispod ivice. Ali postoji jedan jednostavan sastojak iz kuhinje koji radi dok vi spavate – ujutru će WC šolja zablistati kao nova.

Zašto se kamenac pojavljuje u WC šolji?

Tamne naslage u WC šolji nastaju od očvrslog kalcijuma i magnezijuma, a često poprime i braon boju zbog taloženja. Čak i varikina ili dugo ribanje ponekad ne uklanjaju problem, što je potvrdila korisnica foruma Mumsnet pod nadimkom BewareTheBeardedDragon:

„Ispod ivice WC šolje imam kamenac koji nikako ne mogu da skinem. Probala sam hemijska sredstva i ribala, ali bez uspeha. Da li neko ima proverene trikove?“

Brzo i jednostavno: sastojak iz kuhinje za blistavu WC šolju

Mnogi korisnici foruma predlažu jednostavno rešenje:

Koraci:

  • Natopite toalet papir belim sirćetom ili limunovim sokom.
  • Umetnite papir ispod ivice WC šolje.
  • Ostavite preko noći.
  • Sledećeg dana uklonite kamenac starom kašikom ili blagim struganjem.
  • Po potrebi ponovite.

Ovo je praktično rešenje koje ne zahteva hemikalije, skupo sredstvo ili naporno ribanje.

Sličan trik za slavine i tuševe

Ovo rešenje podseća na popularni metod za čišćenje slavina: pamučna krpa ili kesica natopljena sirćetom omekša kamenac i otkriva sjaj metalnog površinskog sloja. Belo sirće je efikasno, jeftino i dostupno u svakoj kući.

Alternativne metode

Neki korisnici su podelili i druga iskustva:

  • Struganje kamenca ispod ivice uz pomoć noža i krpe, a zatim ispiranje vrelom vodom.
  • Korišćenje prenosivog bidea za temeljno uklanjanje taloga.

Rezultat: WC šolja izgleda kao nova, miris je neutralisan, a kamenac nestaje bez jakih hemikalija.

Saveti stručnjaka

  • Uvek koristite zaštitne rukavice.
  • Nikada ne mešajte hemijska sredstva sa prirodnim sastojcima poput sirćeta, limuna ili sode bikarbone – može doći do opasnih reakcija.
  • Redovno čišćenje sprečava nakupljanje tvrdokornog kamenca.

Probajte ovaj jednostavan trik i vaša WC će zablistati kao nov. Podelite iskustvo sa prijateljima ili u komentarima – praktični saveti poput ovog olakšavaju čišćenje svima.

