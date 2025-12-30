Jedan sitan, ali bitan detalj u domu privlači novac: Sad je pravi trenutak, samo ga stavite na pravo mesto!

Otkrijte feng šui detalj koji privlači novac i prilike u vaš dom – ključ je u pravom mestu postavljanja. Otkrijte svoju pravu amajliju

Feng šui je drevna kineska veština, prema ovom učenju, svaki detalj i predmet u domu ima svoju simboliku i može da utiče na život ukućana

Takođe, feng šui je veština uređenja prostora koja se zasniva na protoku energije i ravnoteži elemenata.

Kada je reč o predmetima, posebno se ističe jedan mali, ali moćan detalj – zvonce ili amajlija postavljena na pravo mesto. Iako deluje skromno, pravilno postavljanje ovog ukrasa može da privuče novac, nove prilike i pozitivne promene u svakodnevnom životu, prenosi ona.rs.

Gde postaviti amajliju u domu

Najvažnije mesto je ulaz u dom. Vrata predstavljaju granicu između spoljnog sveta i privatnog prostora, pa se veruje da zvonce na vratima „pozdravlja“ svaku priliku koja dolazi. Zvuk zvonca simbolično otvara put prosperitetu i sreći. Drugo važno mesto je dnevna soba, centar okupljanja porodice i prijatelja. Ovaj detalj ovde donosi harmoniju, jača međusobne odnose i stvara prijatnu atmosferu. Ukoliko se amajlija postavi u radnom kutku ili kancelariji, ona podstiče fokus, kreativnost i poslovni uspeh. Na taj način, prostor postaje energetski povoljniji za donošenje odluka i privlačenje novih projekata.

Šta utiče na jačinu delovanja u domu

Feng šui uči da se efekat zvončića pojačava kombinacijom elemenata:

crvena i zlatna boja aktiviraju element vatre – pokretač napretka,

metal donosi stabilnost i biznis energiju,

bambus podstiče zdravlje i emotivni balans u porodici.

Zvuk koji se stvara pokretanjem vetra trebalo bi da bude nežan, ali jasan. Ako zvuk deluje tup, prigušen ili neprijatan – to, prema feng šuiju, znači da energija u domu „stoji“.

Zašto baš sada

Kraj godine i početak nove donose snažnu energiju transformacije. Feng šui savetuje da se upravo u ovom periodu uvedu simboli prosperiteta, jer oni označavaju novi početak i spremnost da se u život puste pozitivne promene. Postavljanje amajlije sada znači da će naredna godina biti obeležena obiljem i prilikama.

