Upotrebite ovaj sprej na tepihu i uverite se u rezultat.

Jedan sprej poprskajte po tepihu i blistaće kao nov – tako je jednostavno, a treba vam samo 3 sastojka iz kuće.

Mrlje od kafe, tragovi kućnih ljubimaca ili obična svakodnevna prljavština mogu učiniti da vaš tepih izgleda zanemareno. Pre nego što posegnete za skupim komercijalnim proizvodima za čišćenje, isprobajte ovaj jednostavan domaći sprej koji možete napraviti od nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće.

Domaći sprej za čišćenje tepiha

Ovaj domaći sprej za čišćenje tepiha je jeftinija i prirodnija alternativa proizvodima koji se kupuju u prodavnici punim hemikalija. Osim što je efikasan, siguran je za upotrebu u kući i zaista će osvežiti vaš tepih.

@t.house.com.au If you’re looking to spruce up your carpets with a natural cleaner, why not try this simple recipe? 🦋 Just mix equal parts bi carb soda, water, and dishwashing liquid, and you’ll have a powerful cleaning solution that’s perfect for tackling stains and freshening up your carpets. 🧼 Simply apply a small amount of the mixture to the affected area and gently rub it in with a clean cloth, or use it to give your entire carpet a fresh scent by spreading it evenly over the surface and letting it sit for a few minutes before vacuuming it up. So why wait? Start cleaning your carpets the natural way today! 🦋 #cleaningtips #householdhacks #healthycleaningtips #naturalcleaningproducts ♬ Major Permission – DJ BAI

Domaći sastojci spreja za čišćenje tepiha:

– 1 kašika sode bikarbone

– 1/3 šolje (oko 70 ml) sirćeta

– 300 ml vrele vode

– 1 kašika deterdženta za veš

– Prazna boca sa raspršivačem

Domaći sprej za čišćenje tepiha – primena:

Sipajte sve sastojke u bocu sa raspršivačem i dobro protresite dok se soda bikarbona potpuno ne rastvori.

Poprskajte smešu na mrlje na tepihu i nežno istrljajte četkom.

Ne samo da osvežava vlakna i vraća boju tepihu, već ga i dezinfikuje, čineći prostor zdravijim. Dodatni plus? Idealno je rešenje za domove sa decom i kućnim ljubimcima, jer ne sadrži agresivne hemikalije.

Nakon što se tepih osuši, dobro ga usisajte da biste uklonili preostalu prljavštinu i osvežili vlakna.

