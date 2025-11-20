Jedan sprej poprskajte po tepihu i brzo će blistati kao da je nov – tako je jednostavno, a treba samo 3 sastojka.
Mrlje od kafe, tragovi kućnih ljubimaca ili obična svakodnevna prljavština mogu učiniti da vaš tepih izgleda zanemareno. Pre nego što posegnete za skupim komercijalnim proizvodima za čišćenje, isprobajte ovaj jednostavan domaći sprej koji možete napraviti od nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće.
Domaći sprej za čišćenje tepiha
Ovaj domaći sprej za čišćenje tepiha je jeftinija i prirodnija alternativa proizvodima koji se kupuju u prodavnici punim hemikalija. Osim što je efikasan, siguran je za upotrebu u kući i zaista će osvežiti vaš tepih.
Domaći sastojci spreja za čišćenje tepiha:
– 1 kašika sode bikarbone
– 1/3 šolje (oko 70 ml) sirćeta
– 300 ml vrele vode
– 1 kašika deterdženta za veš
– Prazna boca sa raspršivačem
Domaći sprej za čišćenje tepiha – primena:
Sipajte sve sastojke u bocu sa raspršivačem i dobro protresite dok se soda bikarbona potpuno ne rastvori.
Poprskajte smešu na mrlje na tepihu i nežno istrljajte četkom.
Ne samo da osvežava vlakna i vraća boju tepihu, već ga i dezinfikuje, čineći prostor zdravijim. Dodatni plus? Idealno je rešenje za domove sa decom i kućnim ljubimcima, jer ne sadrži agresivne hemikalije.
Nakon što se tepih osuši, dobro ga usisajte da biste uklonili preostalu prljavštinu i osvežili vlakna.
