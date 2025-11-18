Jedan uređaj nikada ne uključujte u produžni kabl, glavni je uzročnik većine požara

Grejalice nikad nemojte da uključujete u produžni kabl. Stručnjaci upozoravaju da je to jedan od najčešćih uzroka požara tokom zimskih dana.
Ovih dana nailazimo na brojna upozorenja u vezi s nepravilnim rukovanjem grejnim telima, budući da ogroman procenat zimskih požara je baš zbog nepravilne upotrebe ovih kućnih aparata.
Statistički gledano, grejalice su drugi najčešći uzrok požara, tako da je ovo upozorenje za sve koji se na njima greju, jer kada se nepravilno koriste, često mogu da se zapale.
Stručnjaci napominju da kada su grejalice uzrok požara, to najčešće nastaje upotrebom produžnog kabla na koji ih većina povezuje. Nije svaki produžni kabl sposoban da podrži različitu snagu uređaja povezanih na njega, i to najčešće u isto vreme. Ukoliko ostavite produžni kabl i grejalicu bez nadzora, vrlo lako može doći do katastrofe.
Pre nego što sledeći put uključite grejalicu, imajte na umu sledeće:
- Nikada ne ostavljajte da grejalica bude uključena bez nadzora
- Ne spavajte dok vam grejalica radi
- Držite grejalicu najmanje jedan metar od nameštaja, ćebadi, odeće i zavesa
Umesto da pribegavate opasnim načinima zagrevanja doma, obratite pažnju na to kako da zadržite toplotu u kući. Uzmite traku za prozore i vrata ili neke štitnike da zadržite toplotu i sprečite da duva kroz otvore. Takođe, možete koristiti foliju sa mehurićima za stavljanje na prozore da bi bolje dihtovali.
