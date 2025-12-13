Jedan uređaj nikada ne uključujte u produžni kabl, glavni je uzrok požara u stanu!

Statistički gledano, grejalice su drugi najčešći uzrok požara, tako da je ovo upozorenje za sve koji se na njima greju.

Grejalica i grejna tela uključena u produžni kabl i bez nadzora je glavni je uzročnik katastrofa i nesreća u zimskom periodu! Nepravilna upotreba produžnih kablova pretvara ovu bezbednu pogodnost u opasnost.

Ovih dana nailazimo na brojna upozorenja u vezi s nepravilnim rukovanjem grejnim telima, budući da ogroman procenat zimskih požara je baš zbog nepravilne upotrebe ovih kućnih aparata.

Većina nas u svom domu ima produžni kabl ili dva, koji pomažu u napajanju različite elektronike. Na kraju krajeva, zgodni su za uključivanje različitih uređaja u kući.

Stručnjaci napominju da kada su grejalice uzrok požara, to najčešće nastaje upotrebom produžnog kabla na koji ih većina povezuje. Nije svaki produžni kabl sposoban da podrži različitu snagu uređaja povezanih na njega, i to najčešće u isto vreme. Ukoliko ostavite produžni kabl i grejalicu bez nadzora, vrlo lako može doći do katastrofe.

Šta treba preduzeti da bi sprečili katastrofu?

Nikada ne ostavljajte grejalicu uključenu bez nadzora

Ne spavajte dok vam grejalica radi

Držite grejalicu najmanje jedan metar od nameštaja, ćebadi, odeće i zavesa

Umesto da pribegavate opasnim načinima zagrevanja doma, obratite pažnju na to kako da zadržite toplotu u kući.

Uzmite traku za prozore i vrata ili neke štitnike da zadržite toplotu i sprečite da duva kroz otvore. Takođe, možete koristiti foliju sa mehurićima za stavljanje na prozore da bi bolje dihtovali.

Koje još uređaje često treba kontrolisati?

Uređaji kao što su lampe, punjači za telefone, ruteri i modemi, satovi, konzole za igre i štampači često su uključeni u produžne kablove. Ali da li ste znali da ne pripada sve u u ovu grupu? Nepravilna upotreba produžnih kablova pretvara ovu bezbednu pogodnost u opasnost koja može imati ozbiljne posledice, od oštećene elektronike do požara u kući.

