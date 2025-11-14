Jedan uređaj u kuhinji je pravi „tihi ubica“: Ispušta kancerogene materije čak i kada je isključen

Vaš plinski šporet je tihi ubica – emituje kancerogeni benzen non-stop, čak i kada ga ne koristite. Proverite kako da se zaštitite!

Tihi ubica u kuhinji – nevidljivi benzen curi iz plinskog šporeta 24 sata dnevno!

Nova studija povezuje plinske šporete s jednim od osam slučajeva astme u detinjstvu, objavila je američka Komisija za bezbednost potrošačkih proizvoda, ističući kako će razmotriti njihovu zabranu.

Negativan uticaj ovih uređaja na zdravlje ljudi je daleko veći, pa onima koji se ne žele ili ne mogu da se odreknu šporeta na plin, savetuje se nekoliko načina za smanjenje njegove štetnosti, piše N1.

Jesu li šporeti na plin izvor zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru?

Bez sumnje, da. Postoje dva načina na koje plinski šporeti zagađuju naše domove.

Prvi je najočigledniji – kad su u upotrebi. Izgarajući plin stvara toplotu koja uzrokuje vezanje kiseonika i azota plamenom. Oni se kombinuju kako bi stvorili azot oksid i azot dioksid, zajednički poznate kao NOx, koji mogu iritirati pluća. Kuvanje na plin takođe može emitovati ugljen monoksid, čestice, pa čak i formaldehid. Svi oni imaju razne štetne uticaje na zdravlje i mogu uticati na disajni i kardiovaskularni sistem.

Ali to nije jedini problem. Sve veći broj istraživanja pokazuje da šporeti na plin ispuštaju otrovna jedinjenja čak i kada se ne koriste. Među onima koji najviše zabrinjava je benzen, koji je kancerogen. Studija PSE Health Energy otkrila je benzen u 99 posto uzoraka uzetih u domovima u Kaliforniji. Druge otkrivene hemikalije uključuju ksilen, toluen i etilbenzen koji takođe mogu uzrokovati probleme s disajnim sistemom pa čak i rak.

O kakvom zagađenju je tačno reč? Upoređuju ga sa pušenjem!

Reč je o ogromnom zagađenju. Studija PSE Health Energy otkrila je da plinski šporeti mogu da emituju onoliko benzena koliko i cigareta, što ih čini sličnim pasivnom pušenju.

“Možete postići isti nivo benzena samo ako imate ugašenu peć u svojoj kući kao što biste očekivali da ćete videti u kući s pušačima,” rekao je Set Šonkof, izvršni direktor PSE Energy Health.

To je, naravno, samo kada je šporet ugašen. Istraživanje objavljeno prošle godine pokazalo je da emisije NOx kada je ovaj uređaj u upotrebi mogu premašiti sigurnosne standarde za kvalitet spoljnog vazduha za nekoliko minuta.

Možete li testirati zagađenje plinskog šporeta kod kuće?

Nažalost, ne. Iako postoji niz senzora kvaliteta unutrašnjeg vazduha za stvari kao što su ugljen dioksid i čestice, ne postoje jeftine kućne verzije za testiranje NOx, benzena i drugih kućnih zagađivača. Postoje donekle pristupačni instrumenti za otkrivanje curenja plina, ali oni su više usmereni na značajna curenja nego na svakodnevne emisije plinskih šporeta.

Šta možete učiniti? Alternative i rešenja

1. Pomažu li aspiratori?

Apsolutno da. Uključivanje ventilacijskog otvora tokom kuvanja ključno je za izbacivanje zagađenog vazduha napolje. To doduše nije idealno rešenje jer zagađenje vazduha u zatvorenim prostorima samo pretvara u zagađenje vazduha na otvorenom. Ali to je svakako bolje nego da ga imate u visokim koncentracijama u svom domu gde može više oštetiti vaša pluća.

2. Šta ako nemate aspirator?

Za one koji nemaju aspiratore iznad šporeta, Šonkof je rekao da je čak i otvaranje prozora dobra taktika za pročišćavanje vazduha. Još bi bolje bilo staviti ventilator na prozor koji bi pomogao usisavanju vazduha iz zatvorenog prostora.

Naravno, najbolji način za smanjenje zagađenja je da uopšte nemate plinski šporet.

Koje su alternative plinskom šporetu?

Električni šporeti dolaze u dve glavne varijante: standardni i indukcijski.

Standardni električni šporeti koriste struju kroz žicu za stvaranje toplotne energije.

Indukcijske peći su sve više u modi. Umesto da stvaraju toplotu, indukcijske rerne stvaraju toplinu elektromagnetski. Magnetsko polje direktno zagreva šerpe i tiganje – umesto da prenosi toplotu kao što to čine tradicionalni šporeti. Sama peć se ne zagreva i ne treba joj vreme za zagrevanje, što je čini najefikasnijom opcijom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com