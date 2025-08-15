Jedini spas kod ujeda ose, pčele ili stršljena: Stavite ovo na mesto uboda, bol i otok nestaju kao rukom

Saznajte trik koji će vam pomoći kod uboda insekata i olakšati bol u trenu

Jedan pčelar podelio je trik koji pomaže za ujed pčele, ose ili stršljena.

Možete pomoći sebi vrlo lako ako imate kod sebe andol ili aspirin u tableti, nosite ga uvek sa sobom.

Primena:

Za početak navlažite tabletu i stavite je na mesto uboda.

Držite tako jedan minut pa potom sklonite sa mesta uboda.

Na taj način ćete sprečiti otok i bol, a izostaće i neprijatni svrab.

Ubod će vrlo brzo postati prošlost, a trag koji ostaje neprimetan je.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com