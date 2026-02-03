Jedna boja u kući donosi lošu sreću, remeti život a i dobro raspoloženje – bolje je izbegavajte

Boja snažno utiče na naše raspoloženje i osećanja koja imamo dok smo u kući.

Jedna boja u kući donosi lošu sreću, a remeti život a i dobro raspoloženje – bolje je izbegavajte.

Dnevni boravak je srce svakog doma, mesto gde provodimo vreme sa porodicom i prijateljima, opuštamo se i stvaramo uspomene. Pravilno biranje boja za ovaj prostor može značajno uticati na atmosferu i funkcionalnost prostora. Evo nekoliko saveta kako da izaberete boje koje će najbolje odgovarati vašem dnevnom boravku, prenosi avaz.ba.

Razumevanje psihologije boja

Boje snažno utiču na naše raspoloženje i osećanja. Pre nego što se odlučite za određene boje, razmislite o tome kakvu atmosferu želite da postignete. Plava boja donosi osećaj smirenosti i opuštenosti, pa je savršena za stvaranje mirnog okruženja. Zelena podseća na prirodu i može uneti svežinu i osećaj obnove. Crvena je energična i strastvena, ali treba je koristiti umereno jer može biti veoma intenzivna. Neutralne boje poput bež, sive ili bele pružaju dobru osnovu za kombinovanje sa drugim bojama i lako se uklapaju u različite stilove.

Prirodna svetlost

Svetlost igra ključnu ulogu u tome kako će boje izgledati u prostoru. Provedite neko vreme u dnevnom boravku tokom različitih delova dana da biste uvideli kako se boje menjaju pod prirodnim osvetljenjem. U prostorijama sa dosta prirodnog svetla možete koristiti tamnije ili živopisnije nijanse, dok su za tamnije prostore prikladnije svetlije i toplije boje.

Akcentni zidovi

Ako niste sigurni u korišćenje intenzivnih boja na svim zidovima, razmislite o kreiranju akcentnog zida. Ova tehnika omogućava vam da unesete boju bez zasićenja prostora. Izaberite zid koji privlači pažnju, na primer zid iza televizora ili kamina.

Paleta boja

Kada birate boje, korisno je napraviti paletu sa tri ili četiri komplementarne nijanse. Ovo može uključivati jednu dominantnu boju za zidove, jednu ili dve akcentne boje za detalje i neutralnu boju za nameštaj. Ovakva kombinacija omogućiće da prostor izgleda skladno i promišljeno.

Odabir boja za dnevni boravak može biti zabavan i kreativan proces. Uzimajući u obzir psihologiju boja, osvetljenje, nameštaj i funkcionalnost, možete stvoriti prijatan i harmoničan ambijent.

