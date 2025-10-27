Jedna kap ovog jeftinog sastojka iz apoteke je čudo za muškatle – ima da cvetaju kao lude sve do prvog mraza

Jedna kap ovog jeftinog sastojka je čudo za muškatle – ima da cvetaju kao lude sve do prvog mraza.

Sezona bujanja cveća na balkonima još uvek traje, a među najlepšim biljkama koje i ove godine krasi terase i prozore nalazi se i stara, dobra muškatla.

Mnoge domaćice je sade svake godine jer je prilično laka za održavanje i negu, ima prelepe cvetove i može dugo trajati uz pravilnu negu.

Donosimo vam odličan savet kako da vaše omiljene muškatle bogato cvetaju, a potreban je samo jedan sastojak koji je pravo blago.

Deluje neobično, ali probajte sa jodom!

Ponekad, posle mesec-dva od sadnje, čini se da muškatla prestane da raste i izgleda pomalo slabo. Da biste je podstakli na rast i cvetanje, potreban vam je samo apotekarski jod.

Da bi jod imao efekta, potrebno je da jednu kap joda razmutite u 1 litru vode i dobro promešate.

Važno je napomenuti da nikad ne bi trebalo zalivati biljke ovim rastvorom više od jednom u 10 dana i da rastvor ne sipate direktno na biljku, već po obodu saksije ili žardinjere.

Jod kao sastojak je pravo blago o sigurno će pomoći da vam muškatle bujaju sve do prve zime.

Važne napomene

Važno je napomenuti da nikad ne bi trebalo zalivati biljke ovim rastvorom više od jednom u 10 dana. Rastvor ne sipate direktno na biljku, već po obodu saksije ili žardinjere.

Jod kao sastojak je pravo blago o sigurno će pomoći da vam muškatle bujaju sve do prve zime.

