Jedna mala promena u kupatilu donosi veliku uštedu kućnom budžetu

Mala promena u načinu korišćenja kupatila može značajno smanjiti račune za vodu i struju, a ulaganje obično vraća već u prvim mesecima.

U današnjem svetu gde cene konstantno rastu, svaka prilika za uštedu je dobrodošla. Često razmišljamo o velikim rezovima i odricanjima, ali istina je da se značajne promene mogu postići i malim, pametnim odlukama. Jedna takva odluka, koja se tiče nečega što svakodnevno koristimo, može vam doneti neočekivane uštede i to baš tamo gde se najmanje nadate – u vašem kupatilu.

Razmislite o vašim jutarnjim i večernjim ritualima. Koliko puta dnevno pustite vodu iz slavine? Pranje zuba, umivanje, brijanje, pranje ruku – sve su to radnje koje nam se čine beznačajnim u smislu potrošnje vode. Međutim, kada se sve sabere na mesečnom i godišnjem nivou, brojke postaju znatno veće. Prosečno domaćinstvo troši značajnu količinu vode u kupatilu, a veliki deo te potrošnje odlazi na nepotrebno oticanje vode dok obavljamo navedene radnje.

Rešenje je jednostavnije nego što mislite: perlatori za slavine.

Koja je funkcija aeratora

Perlatori, poznati i kao „štedljive tuš glave“ ili „aeratori“, su mali, ali moćni dodaci koji se lako montiraju na većinu slavina. Njihova funkcija je da mešaju vodu sa vazduhom, stvarajući mlaz koji je puniji i prijatniji, a istovremeno smanjuju protok vode za čak 30% do 50%, a ponekad i više! To znači da ćete osećati isti pritisak i efikasnost, ali sa drastično manjom potrošnjom.

Smanjen protok vode direktno utiče na niže račune za vodu i manje troškove grejanja vode, što znači uštede i na računu za struju ili gas. U prosečnom domaćinstvu ušteda može biti dvocifrena procenat mesečne potrošnje vode.

Kako instalirati brzo i jeftino

Većina aeratora i štedljivih tuš glava se montažom zavrće umesto stare opreme; za to su dovoljni osnovni alati i nekoliko minuta rada. Kupovina uređaja je povoljna i često dolazi sa uputstvom koje olakšava zamenu.

Dodatne navike koje pojačavaju efekat

Skraćivanje trajanja tuširanja za nekoliko minuta, zatvaranje slavine dok perete zube i popravka kapajućih slavina dodatno umanjuju potrošnju. Redovno održavanje tuš kabine i creva sprečava gubitke kroz curenje koje često ostanu neprimećene.

Jednokratni trošak nabavke aeratora ili štedljivog tuša se često isplati u roku od nekoliko meseci zahvaljujući manjoj potrošnji vode i energije.

