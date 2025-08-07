Jedna namirnica najbolje uklanja kamenac i rđu, a besprekorno čisti i sudove: Kad je probate zaboravićete sodu bikarbonu

Domaće smese za čišćenje kamenca ne sadrže štetne hemikalije, a mnogo smo se oslonili na sodu bikarbonu, sirće, limun.

Način čišćenja, koji ne podrazumeva ni sodu bikarbonu ni sirće, pomaže ne samo za uklanjanje rđe i kamenca, već besprekorno čisti i sudove

Najbolji način za uklanjanje prljavštine i bakterija je hemijskim sredstvima, ali kamenac i rđa idealno se mogu ukloniti uz pomoć limuntusa, koji mnoge domaćice koriste za pripremu sokova.

Svakako da se često desi da se na dnu kuvala uhvati kamenac koji je nemoguće očistiti običnim deterdžentom. Zato, sipajte u kuvalo 1 litar hladne vode i zagrejte do ključanja, a zatim u prokuvanu vodu istresite 2 kesice limuntusa.

Promešajte i ostavite tako da se voda skroz ohladi, oko sat vremena. Nakon toga prospite vodu, a kuvalo isperite.

Čišćenje mašine za sudove i poliranje sudova

Za čišćenje mašine u deo za tabletu sipajte kesicu limuntusa i uključite mašinu na standardni program pranja sudova. Bićete iznenađeni koliko su sudovi blistavi, a mašina čista.

Čišćenje sudopere

Za blistavu sudoperu uradite sledeće: Pospite sudoperu sodom bikarbonom, preko sipajte sadržaj jedne kesice limuntusa pa na to iscedite pola limuna. Sačekajte par minuta pa lagano sunđerom oribajte. Isperite vodom.

