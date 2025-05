Jedna naša navika šokantna je za neke narode: A, gde vi držite mašinu za veš?

Velika većina ljudi na Balkanu mašinu za veš drži u kupatilu, a to je uobičajena praksa i u mnogim drugim evropskim zemljama poput, na primer, Nemačke.

Ali, ljudima iz Velike Britanije ili SAD-a to je, čini se, neobično jer je u tim zemljama uobičajenije da mašina za veš stoji u kuhinji. Jedna tviterašica sa anglosaksonskog područja objavila je fotografiju jednog nemačkog kupatila sa mašinom za veš u njoj i izazvala raspravu napisavši:

„U Nemačkoj je najnormalnija stvar da su mašine za veš smeštene u kupatilu, a ne u kuhinji gde definitivno ne pripadaju?!“

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap

— melis (@biebersgrills) May 29, 2019