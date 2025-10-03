Jedna navika tajno uništava vašu mašinu za pranje veša: Ako ovo radite, trajaće mnogo kraće od 10 godina

Veš mašina prosečno traje oko deset godina, ali možda ćete je uništiti ranije ako je ne koristite kako treba; pravilno održavanje i male promene u navikama mogu značajno produžiti vek uređaja i sprečiti skupe kvarove.

Pretrpavanje bubnja i posledice

Punjenje mašine „do vrha“ guši protok vode i deterdženta, zbog čega veš ne bude dobro opran, a motor i ležajevi se nepotrebno troše; ciljajte na oko 75% kapaciteta — ostavite mesta da dlan može stati na vrh hrpe u bubnju.

Previše deterdženta i tvrdokorna vlaga

Korišćenje prevelike količine deterdženta ne znači više pene niti čist veš; višak deterdženta taloži se u mašini i na odeći, može iritirati kožu i doprineti neprijatnim mirisima, posebno u kombinaciji sa zatvorenim vratima i ladicom za deterdžent.

Redovno čišćenje i program održavanja

Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus na 60–90 °C sa deterdžentom ili sredstvom za čišćenje mašine kako biste uklonili naslage bakterija i ostataka deterdženta; takođe redovno čistite filter (otprilike na 4–6 nedelja) da biste izbegli probleme s odvodom i mirisima.

Pravilno provetravanje nakon pranja

Ostavljanjem vrata i ladice za deterdžent lagano odškrinutim nakon pranja omogućavate cirkulaciju vazduha, sprečavate pojavu plijesni i ustajalih mirisa i produžavate radni vek uređaja.

Razvrstavanje odeće i pridržavanje uputstava

Razvrstajte rublje ne samo po boji već i po vrsti materijala i pridržavajte se uputstava na etiketi; ignorisanje preporučenih temperatura, programa i brzina centrifuge dovodi do oštećenja i odeće i mašine.

