Jedna predmet u dečijoj sobi ugrožava zdravlje mališana: Roditelji ovo mora da znaju, upozorava lekar

Noćno svetlo potencijalno može da ošteti vid deci

Dr Saurab Seti je upozorio roditelje da bi uobičajeni predmet koji se nalazi u većini dečijih soba mogao mališanima da nanese štetu.

Većina roditelja ostavlja uključenu lampu u dečjoj sobi, kako mališani ne bi spavali u potpunom mraku. Međutim, doktor tvrdi da noćno svetlo potencijalno može da ošteti vid deci.

On sugeriše da bi naizgled bezopasno noćno svetlo moglo da „tiho oštećuje“ njihov vid vremenom. Da bi ste zaštitili zdravlje deteta, on tvrdi da je najbolje izbegavati određene vrste. Iako se mišljenja o potencijalnoj šteti od svetlosti razlikuju, on veruje da bi to moglo da izazove probleme u budućnosti.

Nedavno je na društvenim mrežama dr Seti podelio video koji naglašava ove potencijalne probleme, a izneo je i neke informacije koje je važno da roditelji znaju.

„Deca koja spavaju sa noćnim ili prigušenim svetlima imaju veću verovatnoću da razviju miopiju – to je kratkovidost – kako rastu. Ali oni koji spavaju u potpuno mračnoj prostoriji imaju mnogo manji rizik“, tvrdi doktor u videu, a objasnio je i zašto.

„Čak i sa zatvorenim očima, plava svetlost može da prođe kroz tanku kožu očnih kapaka dece i stimuliše ćelije melanopsina u oku, utičući na cirkadijalni ritam i razvoj očiju, te da vremenom dovede do zamućenja vida. Rešenje su noćne zavese, a izbegavajte plava ili bela noćna svetla i odlučite se za prigušeno crveno svetlo daleko od kreveta, ako je potrebno“, savetuje doktor.

Šta je miopija?

Mopija ili kratkovidost je uobičajeno stanje oka koje čini da udaljeni objekti izgledaju zamućeno, dok oni koji su blizu oku ostaju jasni. Ovo se dešava kada oblik oka uzrokuje da se svetlosni zraci pogrešno savijaju.

Umesto da se fokusiraju na mrežnjaču na zadnjem delu oka, ovi svetlosni zraci se fokusiraju ispred nje. Stanje se obično razvija tokom detinjstva i adolescencije.

To može biti nasledno stanje koje se obično stabilizuje između 20. i 40. godine. Test oka može da utvrdi postojanje miopije, a naočare, kontaktna sočiva ili refraktivna hirurgija mogu pomoći kod zamućenog vida.

Dok neki zdravstveni stručnjaci sugerišu da bi noćna svetla mogla uticati na oči deteta, rezultati istraživanja su različiti. Trenutno ne postoji definitivan naučni dokaz da plava noćna svetla direktno izazivaju miopiju, iako neke rane studije nagoveštavaju moguću vezu.

Faktori kao što su genetika i manje vremena provedenog na otvorenom češće doprinose razvoju miopije. Samo zato što vaše dete koristi noćno svetlo ne znači da će razviti ovo stanje.

Međutim, studija iz 1999. je otkrila potencijalnu vezu. Istraživanje je obuhvatilo 479 dece uzrasta od dve do 16 godina.

„Naši nalazi sugerišu da odsustvo potpunog mraka tokom noći u ranom detinjstvu može biti važan faktor rizika za razvoj kratkovidosti“, prokomentarisao je viši istraživač i profesor oftalmologije na Institutu za oči Scheie u Pensilvaniji Ričard Stoun.

„Studija ne utvrđuje da je noćno osvetljenje tokom ranog detinjstva direktan uzrok miopije. Ipak, čini se da je preporučljivo da bebe i mala deca spavaju noću bez veštačkog osvetljenja u spavaćoj sobi dok dalja istraživanja ne utvrde sve implikacije naših rezultata“.

